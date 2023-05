Deportivo Aragón: victoria mínima, pero victoria (1-0).

Un gol de cabeza de Isaiah significó el mínimo triunfo del Deportivo Aragón sobre el Coria en el careo de ida de la eliminatoria por la permanencia en la Segunda RFEF. Permanencia extrema y dura ante los extremeños, desde luego. La primera acción del choque fue la más productiva para un filial zaragocista que pudo ampliar la ventaja por dos veces en botas de Pau Sans. La pelota no entró, aunque no habría sido justo tal castigo para un rival que demostró experiencia y no dio por pernicioso el resultado. Victoria mínima aragonesa que deberá validarse en Coria.

Recibió por fin un poco de cariño el filial del Real Zaragoza. El respaldo, el césped y las dimensiones de La Romareda casan más con la fortaleza física de las jóvenes promesas zaragocistas. A lo largo del curso, prácticamente ha estado jugando en un campo neutral como es la Ciudad Deportiva, con apenas un centenar de espectadores en todos los partidos. Los padres, las novias, los amigos y la media docena de ojeadores de Primera dispuestos a pillar todo lo que puedan del futuro del Real Zaragoza. Esto es, con el habitual arbitraje neutral, el contexto ideal para rascar puntos cualquier equipo veterano de los que abundaban en el Grupo III de Segunda RFEF. Qué decir cuando vino el Teruel con su afición: parecía Pinilla… El terreno de juego de la Ciudad Deportiva tampoco acompañó. Incluso llegó a jugar en el campo del Cuarte como local el Deportivo Aragón frente a la veterana Peña Deportiva, más perra que Niebla. No solo nos ganaron: nos metieron cuatro... Sí, tenía que haber jugado el Aragón mucho antes en La Romareda...

Sin escenario hasta hoy en el que demostrar su condición de local, Emilio Larraz ha ido replegando puntos como ha podido. Con chavales más obedientes que talentosos, ha ido apañando el equipo poco a poco. Menos mal que fichó al portero Rebollo tras el lío del tuit pretérito de Gaizka Campos. Después de perder seis de los primeros ocho partidos, le ficharon un central para tapar algo atrás, Saturday, el hombre clave del Aragón junto a Rebollo. Pues bien, ni uno ni otro pudieron comparecer hoy. Rebollo se lesionó el día que fue a Gijón para no jugar mientras el filial se jugaba la vida con el Mallorca B, y Saturday también se lesionó la pasada semana en Badalona. Hoy no se notaron demasiado. Ojalá no les echemos en falta la semana próxima en la ratonera de Coria, donde se intuyen básicos el portero y el central.

Se introdujo en el partido en quinta el Aragón, que marcó a los dos minutos en su primer remate a puerta. La puso desde el córner con su guante izquierdo Pablo Cortés, rematando de cabeza Isaiah en un área pequeña en la que estaban los once jugadores del Coria. El enunciado anterior carece de aliño metafórico: los once eran los once, y porque no pueden jugar más... En este tramo inicial, fue Rastrojo el más activo, muy profundo por la banda derecha. Los extremeños paraban o intentaban parar como podían a Rastrojo. Su marcador, Alejandro, habitualmente en falta. Hizo cuatro y una mano. Solo vio una amarilla… En el descanso fue sustituido.

El avance del reloj trajo el equilibrio. El Coria demostró que también tiene cositas. No olvidemos que al Diocesano, que eliminó al Zaragoza de la Copa este año, le ganó a domicilio hace menos de un mes. Bueno, al Diocesano le han ganado casi todos, por eso ha descendido a Tercera… El caso es que el percal se igualó. Joserra tuvo en un cabezazo la primera oportunidad visitante. A la media hora la tuvo el juvenil Pau Sans, esta muy clara. Alberto también lo intentó, no atajando Acín, que dejó el balón muerto al borde del área pequeña. Menos mal que los extremeños no se atrevieron a llegar hasta allí. Santi, su mejor hombre, se pegó toda la mañana pegadito a la línea de cal. Hoy superó en casi todos uno contra uno al prometedor Juan Sebastián, mucho mejor hacia adelante que hacia atrás. Mucho curro la aguarda a Borge en Coria.

El minuto final del primer acto trajo la mejor jugada de la matinal, con una contra muy bien llevada y finalizada por Pau Sans, con paradón de Varea. Naranjo remató después, aunque el balón salió alto. Regresó con la misma inercia el Aragón. Más juego, pero sin excesivas oportunidades. La más clara en este tramo la tuvo el Coria, con un sensacional disparo de Santi que detuvo como pudo Acín, en dos tiempos, casi tres... El factor fatiga comenzó a manifestarse. Larraz apostó por la energía de Jay para la banda derecha. Después, Borge, Castillo y Cuenca. Diego Merino, entrenador del Coria, nos echó una mano y quitó a su mejor hombre, Santi. Solo Cerro generaba peligro. Acín, ahora sí rápido y firme, le quitó de la cabeza a Gómez un balón peligrosísimo. Rondaba más el empate que el 2-0 en los minutos finales, cuando saltó al campo Raúl Rubio. No llegó el empate, y Varea despejó de puños el 2-0. Al final, un 1-0. Ventaja mínima. Mínima, pero ventaja, para la vuelta en Extremadura. No es poco ante un Coria que no fue peor.

Ficha técnica

RZD Aragón: Acín, Juan Sebastián, Javi Hernández, Miguel Operé, Vallejo (Cuenca, 77), Vaquero, Isaiah (Castillo, 77), Rastrojo (Jay, 70), Pablo Cortés (Borge, 77), Pau Sans (Raúl Rubio, 88) y Guillem Naranjo.

CD Coria: Varea, Melli, Deco (Nane, 71), Alejandro (Ledesma, 46), Santi (Adri, 71), Alberto, Alexander, Joserra, Gómez, Asiel y Cerro (Jon, 90).

Goles: 1-0, min. 2: Isaiah.

Árbitro: Carrero Romera (Comité Catalán). Amonestó a Alejandro y Joserra.

Incidencias: encuentro de ida de la eliminatoria de ‘play out’ por la permanencia en la Segunda RFEF. Se jugó en el estadio de La Romareda. Alrededor de 4.000 espectadores.