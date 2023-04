Todas las crónicas de DH Juvenil: Triunfo del Real Zaragoza; caen Huesca y Ebro

CONSTANCIA 0-2 REAL ZARAGOZA

Constancia: Morillas, Torres (Canaves, 58), Amengual, Navarro (Granados, 74), Almazán, Ordinas, Dalmases, Cruz (Nalli, 67), Sintes, Alomar y Pastor (Acedo, 74).

Real Zaragoza: De Cea, Beamonte, Barrachina, Linares, Lluch, Lahoz (Dennis, 46), Chema (Fadel, 71), Keita, Yoha (Sadiouma, 87), Lucas (Jano, 82) y Marco (Liso, 46).

Goles: 0-1, min. 54: Liso. 0-2, min. 91: Sadiouma.

Árbitro: Balle Reus. Amonestó a Dalmases, Cruz; Lucas y Fadel.

Comentario: El Real Zaragoza tenía la obligación de ganar en el Campo Sallista al Constancia para competir hasta el final el campeonato, consiguiendo sentenciar el partido tras el descanso.

Los visitantes salieron al terreno de juego muy intensos y bien posicionados tácticamente, lo que les permitió no sufrir en su propia área. Fruto de la presión que ejercieron los maños, consiguieron robar balones y llegar a la portería rival, pero no consiguieron convertir sus oportunidades en goles. Tras el paso por vestuarios, Javier Garcés dio entrada a Liso y a Dennis para darle más profundidad al partido.La balanza se fue decantando a favor del Real Zaragoza, que consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 54 después de que Liso recibiera un pase filtrado para batir a Morillas con un disparo que tocó en la madera y acabó entrando al fondo de la red. El Constancia se fue estirando y empezó a crear peligro a través de salidas a la contra y jugadas a balón parado, pero se topó con una buena defensa zaragocista que impidió que estrenara su casillero. Aun así, el Real Zaragoza seguía llegando más al área local y, ya en el tiempo de descuento, Sadiouma acabó de sentenciar el encuentro anotando el 0-2.

EBRO 2-5 GIRONA

Ebro: Raúl, Montesinos, Conte, Raúl Gómez, Rubén Pérez, Gonzalo (Delgado, 57), Guti (Charneca, 74), Belenguer (Peregrina, 62), Sesma (Lobato, 74), Víctor (De Diego, 46) y Usher.

Girona: Gerard, Gil, Borra, Pablo, Jan, Albert, Hugo García (Joel, 62), Guillem (Elian, 46), Ignasi (Luka, 70), Enric (Aznar, 81) y Vázquez (Derek, 62).

Goles: 0-1, min. 8: Guillem. 0-2, min. 31: Borra. 0-3, min. 37: Pablo. 1-3, min. 39: Víctor. 1-4, min. 41: Ignasi. 1-5, min. 45: Ignasi. 2-5, min. 83: Usher.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Guti, Belenguer; y a Pablo.

Comentario: Contundente derrota (2-5) del División de Honor Juvenil del CD Ebro en casa frente al Girona en un partido competitivo. El conjunto local se mantuvo sólido, presionando bien al rival, pero tres errores en la estrategia lo condenaron a la derrota. En la primera mitad, el equipo mostró varios acercamientos a la portería gerundense sin éxito. Esto, sumado a la inexplicable pasividad en el balón parado hizo que el partido llegara al descanso con una abultada diferencia en el marcador. Tras el descanso, el CD Ebro mejoró el juego y logró anotar dos tantos, pero ya era demasiado tarde, quedándose sin tiempo para la remontada.

MALLORCA 3-0 HUESCA

Mallorca: Iker, Miguel, Ávila (Llabrés, 77), Moyá, Quevedo, Payeras, Salas (Nico, 63), Gabriel, Mascaró, Bruno (Gómez, 85) y Diego López (Pere Haro, 77).

Huesca: Brosed, Ñama (Lucas Acín, 83), Diego (Espinal, 75), Moha, Espinosa, Lizáldez, Ciria (Torra, 46), Hugo Gómez (Cano, 75), Ayman, Santi (Fofana, 58) y Taboada.

Goles: 1-0, min. 5: Diego López. 2-0, min. 27: Salas, de penalti. 3-0, min. 50: Payeras.

Árbitro: Alemany Romero. Amonestó a los visitantes Espinosa, Ciria, Fofana y Ayman.

Comentario: La Sociedad Deportiva Huesca tuvo la difícil tarea de puntuar en el feudo de uno de los pesos pesados de la categoría, el Mallorca, que acabó llevándose el triunfo sumando su séptimo partido consecutivo puntuando. El partido no tardó en ponerse en contra de los oscenses, que vieron como a los cinco minutos, en un saque de esquina botado por Diego López, el jugador del conjunto balear anotaba un gol olímpico que adelantaba al Mallorca. Los locales doblaron su renta antes de que pasara la primera media hora de juego. El autor del 1-0 pareció decidido a aguar la fiesta al Huesca, protagonizando la acción en la que sería derribado señalando el colegiado penalti. Esta vez el autor del gol fue Salas, que consiguió engañar a Brosed para que el 2-0 subiera al marcador, llegándose así al tiempo de descanso. La pólvora del Mallorca no se acabó, y a los cinco minutos de reiniciarse el juego en otro saque de esquina Payeras cabeceó el balón de una forma excelente para triplicar la ventaja de los locales. El Huesca peleó el duelo y trató de recortar distancias, pero no consiguió estrenar su casillero y acabó perdiendo la oportunidad de volver a sumar los tres puntos tras siete jornadas sin lograrlo.