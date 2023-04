El fútbol femenino se rebela ante sus avatares en el FIFA: "Desinfladme las tetas"

La última actualización del videojuego FIFA ha causado malestar entre las estrellas del fútbol femenino. Con este reciente reajuste, el prestigioso juego introducía la UEFA Women's Champions League (UWCL) y la National Women's Soccer League (NWSL).

Este hecho ha supuesto un avance para la inclusión del fútbol femenino en este tipo de productos de la industria del 'gaming', ya que el FIFA solo contaba con la Premier y la Ligue 1 dentro del videojuego. Ahora, con la entrada de la Champions femenina, el Real Madrid es el primer conjunto español en aparecer en el juego. Pero lejos de traer solo buenas noticias, esta decisión ha conllevado también daños colaterales para la empresa, EA Sports.

Y es que las futbolistas que aparecen en el videojuego no se han sentido representadas con la imagen que se muestra de ellas, sobre todo en el apartado visual, concretamente en su avatar. Varias jugadoras de la National Women's Soccer League, la liga femenina más potente a nivel mundial, han tomado la palabra y han criticado públicamente a EA Sports por no ajustarse a la realidad de sus cuerpos. "Agradezco que EA Sports incluya por fin la NWSL, pero esto no me representa", confesaba en su cuenta de Twitter Caprice Dydasco, defensa del Houston Dash. Ese mismo tuit era respondido por otra jugadora, Katie Sengel: "Agradece que te hayan puesto pelo lol", ya que algunas futbolistas aparecen calvas.

La mayoría de las futbolistas utilizaron el sarcasmo para denunciar el poco parecido entre su imagen real y sus avatares en el videojuego. "Vais a asustar a mis hijos", afirmó en sus redes sociales Sydney Leroux, delantera del Angel City. Más tarde, decidió poner su imagen en el juego como foto de perfil en su Twitter, tomándose la situación a broma.

Leroux no se quedó ahí. Escogió otra de sus imágenes para hacer un análisis más detallado de todas y cada una de las diferencias entre su avatar virtual y su aspecto real. "Me han puesto la diadema, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien incluso me hizo pechugona!!!! Desinfladme un poco las tetas y ponedme otra talla de camiseta", comentaba la futbolista canadiense en tono jocoso.

Finalmente, dejó el sarcasmo a un lado en su último tuit sobre el tema y mostró su malestar con EA Sports, al igual que sus compañeras: "Sé que esperaban que las mujeres estemos agradecidas y encantadas con que nos hayan dado un poco de publicidad, pero por favor dejen de perder el tiempo, algunas de nosotras salimos calvas", aseveró la jugadora del Angel City.

Otras estrellas de la liga estadounidense como Janine Beckie o Keilen Sheriden también han mostrado su disconformidad en redes sociales. La delantera del Portland afirmaba: "por fin encuentro a mi hermana gemela", mientras que la portera del San Diego hacía burlas sobre "su moño apretado" y "su barba" frondosa.

Polémica con el escaneo facial

La industria de los videojuegos ha sufrido una evolución gigantesca en los últimos años, y FIFA es un ejemplo de ello. Más allá de la mejora de gráficos, el prestigioso juego de fútbol lleva tiempo buscando, a través de la técnica de escaneo facial, que los protagonistas virtuales tengan el aspecto más parecido posible con la realidad. En el caso de los jugadores masculinos, está bastante conseguido. En el videojuego, futbolistas como Messi, Neymar, Mbappé o Benzema son un calco de ellos mismos, algo que no pasa con las jugadoras recientemente introducidas por EA Sports.

En este sentido, existían sospechas de si se había utilizado esta técnica de escaneo facial con ellas, pero Alex Chidiac, jugadora del Racing de Louisville, disipó las dudas. Mostró en un vídeo como fue el procedimiento y como le realizaron varias pruebas con sensores para obtener la mayor realidad posible con su avatar. "Por favor, decidme que no hice un escaneo de todo mi cuerpo para esto...", comentaba Chidiac, que tampoco se sentía representada con la imagen de ella en el juego. "No puedo creer que me pusiera una redecilla en el pelo para esto", añadió.