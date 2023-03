Los dos meses en el Huesca del MVP de la Kings League

Fue el nombre propio de la final a cuatro de la Kings League InfoJobs, la competición de fútbol 7 auspiciada por Gerard Piqué que se ha convertido en un fenómeno dentro y fuera de las redes sociales logrando llenar el Camp Nou con 92.000 aficionados y alcanzando durante la pelea por el título picos de 2,2 millones de espectadores a través de internet. Martín Mantovani no solo se alzó con el título junto a su equipo, El Barrio, sino que se llevó también a casa el trofeo de mejor jugador, el MVP, gracias a los dos goles con los que decantó el choque decisivo con Aniquiladores (3-0). A sus 39 años, el veterano defensa argentino vivió el domingo una tarde de gloria, un nuevo hito en una larga trayectoria dentro del fútbol español que incluye a equipos como el Atlético de Madrid B, el Oviedo, el Leganés -con el que pasó de Segunda B a Primera- y Las Palmas, además 54 partidos en Primera División. De ellos, nueve fueron con la camiseta de la SD Huesca.

El paso de Mantovani por El Alcoraz se puede considerar corto, pero intenso. Abarcó casi exactamente dos meses. Su fichaje fue anunciado el 12 de mayo de 2019 y el último encuentro, con el que se cerró el primer paso de los oscenses por la máxima categoría, se disputó el 18 de mayo. Llegó cedido por Las Palmas de Segunda División dentro de una rápida operación llevada a cabo para cubrir la rotura de ligamentos que se había producido Pablo Insua en la rodilla izquierda y después de que se hubiesen tanteado otros nombres como los de Ignasi Miquel -que finalmente recaló en Huesca la temporada pasada- y Nolaskoain.

Se animó a sumarse al proyecto que dirigía en el banquillo Francisco Rodríguez sabedor de lo complicado de la empresa. Había que conseguir la salvación, algo que se había llegado a observar como un imposible, pero para lo que en el momento de su firma se había recuperado la esperanza con victorias como el 4-0 al Valladolid y el 2-1 al Sevilla. El Huesca era colista, pero la permanencia se había acercado a cuatro puntos y aún restaban once jornadas.

De él se valoraba especialmente su capacidad de liderazgo y experiencia. Las demostró ya en su presentación. “Soy de las personas que más creen en este proyecto”, afirmó el día de su puesta de largo añadiendo también su convicción en que “se puede lograr la salvación porque el Huesca va a más”.

A las primeras de cambio ya fue titular, en un 1-3 con el Alavés en el que el empate se fue en los últimos minutos. Una semana después también jugó de inicio en la histórica visita al Bernabéu que solo Benzema pudo decantar para los blancos en el 89’ (3-2). Se mantuvo en el once también en el 3-3 con el Celta y el 2-2 con el Levante posteriores.

En el empate a cero con el Barcelona se quedó en el banquillo y la visita al Rayo, otras tablas sin goles, sustituyó en el descanso a Jorge Pulido. En la victoria por 2-0 al Eibar volvió a ser titular y en el 1-1 con el Villarreal jugó en la segunda parte.

Sus dos últimas actuaciones con el Huesca seguro las recuerda cuando repasa su trayectoria. Vivió al completo sobre el césped el 2-6 con el que el Valencia certificó el descenso de los azulgranas con dos jornadas aún por delante y se convirtió en protagonista en un día diseñado para que los focos apuntasen a otros. La última jornada trajo a El Alcoraz al Leganés, equipo al que perteneció cinco campañas. Era el momento del hasta luego a Primera y el de los homenajes, en especial a Juanjo Camacho, el eterno capitán que colgaba las botas tras doce temporadas en el club.

El paso del central por el Huesca le resultó "muy positivo, me ha reconfortado y he encontrado un grupo de compañeros muy bueno”. “Es una ciudad volcada en un equipo con una filosofía de familia, que sabe que las cosas cuestan y que sigue creciendo. Ha valido la pena, pensándolo fríamente. No lo tomo como un paso atrás sino adelante del que pude disfrutar mucho pese al poco tiempo de que dispuse”, valoró.

Regresó a Las Palmas, donde jugó un curso más. Después marchó a Segunda B, al Andorra donde se cruzó con Gerard Piqué, presidente también del club del Principado, y la temporada pasada se enroló en el Móstoles en 2ª RFEF. Tras nueve meses sin jugar, recibió la llamada de Contreras, excompañero en el Leganés y presidente de El Barrio, que le convenció de tomar parte del proyecto de la Kings League, en la que ha sido uno de los jugadores con mejor curriculum. No brilló en exceso en la temporada regular, pero fue decisivo a la hora de la verdad.