Leo Franco: "Ziganda y Escribá son parecidos; esperarán el fallo del rival”

¿Dónde verá el partido?En casa. Me gusta ver los partidos en casa porque en los estadios, a pesar de que se aprecian mejor algunos detalles, siempre te encuentras con alguien o te distraes. Para los partidos que me gustan, prefiero la tranquilidad.

¿Cómo es su vida, alejada de los terrenos de juego?Estoy dedicándole tiempo a mi familia, que realmente lo necesita, y en lo deportivo sigo en contacto con algunos clubes. Mantengo la vinculación con el fútbol.

Durante el Mundial, fue comentarista en el canal Gol. Se agradece un producto de calidad como el que se ofreció.Me encantó. Se hizo un contenido de puro fútbol, con profesionales que saben mucho de esto. Cuando terminó el último programa les agradecí que me hubiesen permitido formar parte de ese equipo.

Disfrutó del trabajo y del desenlace, con Argentina campeona.Fue una alegría enorme. Me emocionó porque tengo muchísimos amigos en el cuerpo técnico de Scaloni.

Algunos, como Aimar o Ayala, pasaron por el Real Zaragoza. Hoy, la parroquia argentina está integrada por Cristian, Simeone y Vada. ¿Tiene relación con ellos?Tengo mucha amistad con Cristian porque jugamos juntos en San Lorenzo de Almagro. Fuimos compañeros y, al margen del fútbol, es una de las mejores personas que conozco.

¿Por cuánto tiempo lo ve en el Real Zaragoza?Hasta que él quiera. Ha aprendido a conocer su cuerpo y esa es su portería. Cada portero tiene su portería, Cristian encontró su lugar en La Romareda. Estoy convencido de que, como mínimo, le quedan tres años más de buen fútbol. Si él sigue con ganas, puede seguir. Es de los mejores que han pasado por aquí y, seguramente, el arquero que más puntos le da a su equipo en toda la categoría. Da muchos puntos.

Y Simeone, también.Me fascina. Es el prototipo de jugador moderno, lo que necesita hoy por hoy el Real Zaragoza. Antes no se estilaban los delanteros con sacrificio como él, que además cuenta con un punto de velocidad de Primera División. Saca ventajas en espacios muy reducidos. Muy pocos son capaces de hacer esto en esta categoría. Creo que debe seguir desarrollándose porque tiene un futuro enorme.

Gracias a su partido ante el Leganés, las vibraciones son otras.El Zaragoza llega bien al derbi. Desde la llegada de Escribá, el equipo está manteniendo un juego regular en todos sus partidos. Tiene muy claro lo que pretende, y creo que esta última victoria le va a dar la confianza necesaria. Además, creo que está siendo importante el impacto de Bebé; da registros que antes no existían.

Y el Huesca, ¿cómo llega al partido?En el contexto de El Alcoraz, es el sexto mejor equipo de la liga. El Huesca es muy fuerte en casa y creo que llega con el empuje de ese último partido con su gente, ante un candidato al ascenso como el Levante. Creo que Ziganda volverá al 4-4-2 y espero un partido muy parejo, con entrenadores que se conocen muy bien.

¿Se decantaría por alguno?No veo un claro favorito. Va a ser un partido de detalles. Salvo que se rompa al inicio, se decidirá por pequeñas cosas. No sabría decantarme por uno u otro.

Usted ha vivido este duelo como jugador y como entrenador. ¿Cómo son las horas previas?Se nota que es un partido distinto. Con los años ha ido tomando mayor dimensión, y eso es muy importante para el deporte aragonés. En esta Comunidad hay mucha pasión por el fútbol, y el jugador lo siente.

¿Lo asemejaría al ambiente de un Atlético-Real Madrid o Independiente-Racing de Avellaneda, derbis que también ha jugado?Es un contexto totalmente distinto. Esos partidos tienen otra magnitud, pero sí considero que el jugador, internamente, lo siente de una forma parecida. La exigencia es equiparable.

El Alcoraz espera batir su récord de asistencia. ¿Sueles acudir a ver algún partido en directo?No, como dije antes, me gusta ver los partidos en casa. He ido en alguna ocasión puntual, pero no más. Con todo, he de decir que ha quedado un estadio muy coqueto, de un tamaño ideal y que es una joya para la ciudad.

Desde su salida del Huesca, ¿cómo es su relación con el club?La misma que antes. Guardo un gran recuerdo y tengo amistad con muchas de las personas que están ahí.

Echando la vista atrás, ¿qué cree que le faltó para tener mayor recorrido como entrenador?Creo que la situación no era la ideal. El club estaba recién ascendido por primera vez y, aunque hicimos un buen trabajo, las cosas no funcionaron. No hay que darle más vueltas.

Hasta cuatro entrenadores han pasado después por allí. ¿Cree que Ziganda es el técnico ideal para devolver al Huesca a la élite?Lo está haciendo muy bien. Conoce la categoría y el contexto del club, pero hoy es complicado mirar hacia arriba porque hay un grupo de equipos que tienen un presupuesto muy alto, y hay una diferencia para poder adquirir jugadores.

Y Escribá, ¿es el hombre ideal para el Zaragoza?Tengo muy buenas referencias de él. Es una persona que se maneja de forma cauta. Sabe lo que es el fútbol español y genera tranquilidad, tanto en las ruedas de prensa como en los partidos. Me parece un entrenador muy válido para el proyecto.

¿Con qué modelo de juego se identifica más?Ambos tienen una forma de trabajar bastante parecida. Es difícil decantarme por uno u otro.

Antes decía que el partido se puede definir por pequeños detalles. ¿Dónde pueden estar esos detalles?En los duelos individuales. Son dos equipos que se conocen y saben lo que buscan. Al final, el partido se decantará en alguna jugada en la que alguien marque la diferencia o en algún fallo que sea aprovechado por el rival. Ambos esperarán el error contrario.

De cara a la temporada que viene, ¿qué deberían hacer ambos equipos para dar el salto que necesitan hacia la élite?Incidir en su idea, porque vienen trabajando bien. El Real Zaragoza firmó un director deportivo que lleva tiempo en esto, y está invirtiendo mucho en la Ciudad Deportiva, que es una de las claves. La gestión del Huesca también es acertada; tiene paciencia y constancia. Para el deporte aragonés, en general, sería ideal que ambos ascendieran pronto. Y, a pesar de la rivalidad, habría que trabajar todos juntos.