Quién es quién en el 'Barçagate'

El 'Barçagate', descubierto no por razones deportivas sino fiscales, fruto a la investigación de Hacienda a José María Enríquez Negreira, exárbitro y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que cobró del club azulgrana 7,3 millones por supuestas labores de asesoramiento al menos entre 2001 y 2018, ha devuelto a la escena más oscura a históricos dirigentes del fútbol español.

Tanto es así que la Fiscalía ha denunciado al Barcelona como persona jurídica y a cinco personas físicas: Enríquez Negreira, los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el exdirector ejecutivo Òscar Grau y el exdirector de deportes profesionales Albert Soler. Una denuncia a la que se sumarán como acusación particular el Consejo Superior de Deportes, LaLiga, la Federación, el CTA y también el Real Madrid.

A los investigados se les acusa de corrupción en el ámbito deportivo y delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público también ha pedido la declaración, en este caso como testigos, de otros dos altos dirigentes del Barça bajo cuyo mandato se efectuaron pagos: Joan Gaspart y Joan Laporta. Y deberán testificar igualmente Luis Enrique y Ernesto Valverde, entrenadores culés que no podrán mentir si les preguntan por la existencia de supuestos informes arbitrales.

Este sería un breve recorrido por los personajes e instituciones de una trama que "pinta muy mal", tal y como advirtió Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya que la Fiscalía concluye que el Barça pagó a Negreira para que le "favoreciera" en los arbitrajes.

Los investigados

Josep María Enríquez Negreira

Exárbitro catalán y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018, incurrió cuando menos en un flagrante conflicto de intereses. Cobró del Barça a través de su empresa, Dasnil 95 SL, cuyo objeto social era "servicios de publicidad para empresas, promociones y objetos de regalo, impresión de textos y realización de vídeos deportivos para su comercialización". La investigación ha detectado retiradas de efectivo de hasta 20.000 mientras cobraba del Barça que se consideran "escandalosas".

Alfonso Azuara, conocido periodista radiofónico de la época, empleó las siguientes palabras para definirle: "No habla nunca y cuando lo hace solo se le conocen tres palabras: Mercedes, Chivas y Davidoff". Fue el segundo de Sánchez Arminio, pero los árbitros de entonces aseguran que su cargo fue más institucional que ejecutivo y que no formó parte de las designaciones de jueces para los partidos. Su defensa esgrime que tiene un principio de Alzheimer para evitar que tenga que ser interrogado.

Sandro Rosell

Cronológicamente, el primero de los presidentes culés denunciado por el Ministerio Fiscal y que se expone a una condena es Sandro Rosell, máximo responsable del Barça en el período entre el 1 de julio de 2010 y el 23 de enero de 2014, cuando renunció a su cargo. También fue vicepresidente deportivo durante la presidencia de Laporta. Denunció irregularidades económicas en el ejercicio 2009-2010, el último del primer Laporta, pero las diligencias se archivaron al no hallar indicios de delito. En el ámbito económico, su decisión más importante fue conseguir el patrocinio de Qatar Foundation y Qatar Arways en la camiseta del primer equipo a cambio de unos 30 millones para el club.

Exitoso empresario de marketing muy ligado a la firma Nike, estuvo dos años en prisión preventiva sin fianza como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con la compra de derechos de televisión para partidos de la selección brasileña. En abril de 2019, la Audiencia Nacional le absolvió de todos los cargos, por lo que decidió demandar al Estado por responsabilidad patrimonial.

Josep Maria Bartomeu

Barcelonés de 60 años, es un empresario del sector de la ingeniería y de las infraestructuras que presidió el Barça entre 2014 y 2020, además de ser vicepresidente con Rosell y directivo con Laporta. Ha estado en el epicentro de diversos y variados escándalos que afectan al club catalán. Fue acusado en 2015 junto con Sandro Rosell y el Barcelona de varios delitos fiscales y societarios en la contratación en 2013 de Neymar. Negoció con la Fiscalía la resolución del caso con un pacto que implicaba la exoneración de culpa de Rosell y del propio Bartomeu y cargaba toda la responsabilidad al Barça, imputándole una condena de dos delitos fiscales y el pago de una multa de 5,5 millones.

En el caso que nos ocupa, declaró ante la unidad adscrita de la Policía Nacional que investiga los pagos a Enríquez Negreira. Descargó la responsabilidad en los ejecutivos del área deportiva y dijo que él no estaba en el detalle de esos pagos, aunque cuando fue nombrado presidente le dijeron que se hacían desde 2001 y aprobó que se siguieran realizando. "Yo le corté el grifo a Negreira; Laporta le cuadruplicó el sueldo", denunció Bartomeu.

Albert Soler

La figura de este dirigente catalán, acusado también formalmente por la Fiscalía, adquiere especial relevancia por su arista política. Fue el director de deportes profesionales del Barça entre 2014 y 2021, años en los que el club pagó a la empresa del vicepresidente de los árbitros. Tras su salida de la entidad, ocupó el cargo de director general del Consejo Superior de Deportes hasta este mes de enero de 2023. Su nombre saltó a la esfera pública en el marco de este escándalo cuando Andreu Camps, secretario general de la FEF, explicó durante la comparecencia del CTA que investigaban si alguien con "responsabilidad gubernamental" podía conocer los pagos. No dio el nombre, pero todos los indicios apuntaron a Soler y Camps no lo desmintió.

Òscar Grau

Notable pivote de balonmano que realizó toda su carrera deportiva en el Barça y jugó 45 partidos con la selección española, está investigado por su etapa como director ejecutivo del club azulgrana entre septiembre de 2016 y abril de 2021, cuando fue reemplazado por Ferran Reverter. Licenciado en Ciencias Empresariales, tras su retirada como deportista se ha dedicado sobre todo a la gestión deportiva. Fue gerente de las federaciones catalanas de vela y de balonmano y también ejerció como comentarista técnico en las retransmisiones de balonmano de TV3. En 2010 fue nombrado director gerente de la candidatura Barcelona-Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Tras cancelarse el proyecto olímpico, en 2015 Grau regresó al Barça, donde dirigió las escuelas del club repartidas por todo el mundo hasta ascender a director ejecutivo.

Testigos fundamentales

Joan Gaspart

Diversas fuentes aseguran que el escándalo es fruto de la eterna obsesión del Barça con los árbitros y el Real Madrid y que ya en la larga etapa de José Luis Nuñez al frente (1978-2000) intentaron acercarse a la FEF y a los jueces para intentar cambiar la tendencia. La mano derecha de Núñez ya fallecido, fue Joan Gaspart, que en su etapa de vicepresidente y en los tres años en los que gobernó la entidad (2000-2003) ejerció de forofo y azote de los colegiados.

"He criticado mucho a los árbitros y me pusieron multas por hablar sobre ellos, pero de esto a tener información para poder ganar un partido... Puedo garantizar que esto en mi época no lo he hecho nunca y si hubiese pasado no lo hubiese permitido", ha asegurado Gaspart estos días. "No creo que el Barça lo haya hecho de forma irregular. El club no ha hecho nada de lo que se puedan avergonzar los culés. Para mí esto es algo extraño y un caso que huele mal", ha añadido.

Joan Laporta

El actual máximo dirigente azulgrana, que ya encabezó este club entre 2003 y 2010, se ha salvado de la denuncia de la Fiscalía y solo tendrá que acudir al juzgado como testigo porque sus hechos en ese período han prescrito. El mismo caso que Gaspart, aunque a Laporta le ha acusado incluso Bartomeu de multiplicar por cuatro el sueldo de Negreira.

"La noticia genera dudas y no es casualidad que salga ahora. Por parte del Barcelona, cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todas las acciones que sean necesarias para defender la honorabilidad y los intereses del Barcelona", manifestó Laporta tras estallar el escándalo. Explicó que el club había contratado en el pasado los servicios de un consultor externo para realizar informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del fútbol español. Según el presidente, ese mismo consultor realizaba "asesoramiento arbitral" de forma adicional, sin detallar en qué parcelas. Tras conocer que el Real Madrid también se personará en la denuncia de la Fiscalía, Laporta insistió en que el Barça es una víctima y en que "muchos tendrán que rectificar".

Otros hombres clave

Javier Enríquez Romero

El polifacético hijo del que fuera presidente del CTA era el cerebro gris de la empresa paterna. Fue el encargado de recoger a los colegiados que pitaban al Barça en la Ciudad Condal y de ayudarles en su estancia. Le acusan de conocer detalles de la vida privada de los colegiados y de lo que pensaban. También hacía labores de 'coach' con los árbitros, a quienes en las charlas, según los propios trencillas, les intentaba hacer ver cómo superar el error y situaciones adversas.

Modesto futbolista en la cantera del Espanyol y luego del Barcelona, tras retirarse se hizo ojeador de diferentes equipos, entre ellos Valencia, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, donde conoció a Luis Aragonés, con el que trabajó en el Mundial de 2006 y Eurocopa de 2008 y al que acompañó en su aventura en el Fenerbahce. También es graduado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas, estudió realización de dirección de vídeo, televisión y cine y posee el título de entrenador nacional de fútbol.

Josep Contreras

La figura de Josep Contreras, exdirectivo del Barcelona fallecido en diciembre, emerge cada vez con más fuerza en el escándalo por los pagos millonarios. La investigación de la Fiscalía ha acreditado que los pagos al hijo de Enríquez Negreira no fueron directos sino a través de Tresep, una empresa instrumental propiedad del exdirectivo culé. A cambio de su intermediación, Contreras obtuvo presuntamente comisiones que en muchos casos suponían el 50% del importe pagado por el club por los servicios del 'coach'.

Los jefes de entonces

Ángel María Villar

Histórico exfutbolista del Athletic, este abogado vizcaíno presidió la FEF desde 1988 hasta diciembre de 2017. Se cuestionó su gestión en distintos ámbitos, entre ellos el del funcionamiento del colectivo arbitral. Sectores afines al Real Madrid acuñaron el término 'Villarato' para referirse a las actuaciones de los colegiados que pudieron beneficiar al Barça. El 18 de julio de 2017 fue detenido por la Guardia Civil, junto a su hijo Gorka y al vicepresidente económico de la FEF, Juan Padrón, en el marco de la 'operación Soule', relacionada con delitos de corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal y apropiación indebida.

Victoriano Sánchez Arminio

Exárbitro internacional que desde 1993 a 2018 gobernó el CTA, siempre bajo el mandato de Villar. Trabajaba como representante de la empresa alimenticia Kraft cuando debutó en Primera, allá por el curso 76-77. Nada más retirarse, Villar le hizo miembro del comité de designación de árbitros y después máximo responsable del colectivo arbitral. Instructor también de la FIFA en materia arbitral, fue cesado tras 25 años al inicio de la etapa de Luis Rubiales al frente de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Los jefes actuales

Luis Rubiales

El escándalo ha puesto en solfa el sistema y de manera implícita toca también a los actuales dirigentes federativos y arbitrales, que como cabía esperar se han desvinculado por completo de la trama. Por un lado, Luis Rubiales, presidente actual de la FEF, insiste en que tras su llegada renovó por completó el estamento arbitral y prescindió de Sánchez Arminio al frente del comité. Argumenta que en la actualidad los árbitros tienen que firmar un documento para garantizar que no perciben otros ingresos que puedan generar conflictos de intereses. Y asegura que la FEF ha abierto un expediente al Barça y al CTA y que se personará en cualquier acción judicial por el escándalo como la ya adoptada por la Fiscalía.

Luis Medina Cantalejo

Excolegiado internacional andaluz, ejerce como presidente del CTA desde diciembre de 2021. Defiende sin fisuras al colectivo, pero no a Enríquez Negreira. "Pongo las dos manos en el fuego por todas las generaciones de árbitros que con honradez, sacrificio y muchísimo trabajo se han dejado la piel en los campos para que todas las cosas salieran bien. Este no es el fútbol español. Esto no es el arbitraje español. En 40 años ligado al arbitraje, posiblemente sea uno de los momentos más tristes que he vivido. No ha habido ni un consejo en mí ni en mis compañeros sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones, que pudiera beneficiar a un equipo u a otro. Jamás en la vida".

¿Enríquez Negreira?: "No sabíamos muy bien cuál era su cometido. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo, en la pretemporada nos repartía unos papeles de calificación y nada más. No sabíamos qué competencia tenía. No tenía importancia en el CTA", remarcó en un vídeo institucional Medina Cantalejo, cuyo organismo se personará, junto a la FEF, en la causa judicial, y promete "colaborar en todo lo posible" para esclarecer los hechos.

Qué es el CTA

Es el órgano que atiende directamente el funcionamiento del estamento arbitral, y le corresponde, con subordinación al presidente de la FEF, su gobierno, representación y administración. Entre sus competencias, decidir los ascensos y descensos de categoría y establecer las pruebas físicas y de conocimiento de las reglas de juego. En la actualidad está compuesto por el presidente (Luis Medina Cantalejo), tres vicepresidentes (Xavier Moreno Delgado, Bernardino González Vázquez y Vicente Lizondo Cortés) y el adjunto a la presidencia, Antonio Rubinos Pérez.