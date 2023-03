El mejor Ebro del curso golea al Mallorca 'B' y cree en la permanencia

El Ebro se permite seguir soñando con la permanencia tras conseguir su segunda victoria consecutiva -y tercera en los últimos cinco encuentros- al golear por 4-0 a un rival directo como es el filial del RCD Mallorca, en un choque en el que desde el principio los hombres de Javier Genovés se les notó que entraron en el césped con varias marchas más que su rival. A los diez minutos, una jugada de estrategia en un lanzamiento de esquina hizo que el balón le volviera a Javi Marcén, quien previamente había sacado el córner en corto. El jugador armó un potente disparo desde el vértice del área ante el que Quevedo puso las manos pero no consiguió despejar y se lo terminó introduciendo en su propia portería. Los locales siguieron presionando y generando peligro, tanto es así que en una falta al borde del área, Javi Duro colocó el balón en la escuadra con un buen zurdado ante el que nada pudo hacer Quevedo. El Ebro siguió buscando combinar y el juego por las bandas, ante una defensa bermellona que achicó los balones que podía. De esta manera, los locales dispusieron de varios saques de esquina. En una de estas acciones, con el tiempo ya de prolongación en la primera parte, un balón al área en un córner del Ebro se lo terminó introduciendo Gayá en su propia portería con el pecho. El defensa del conjunto balear trató de controlar en el área pequeña, pero con escasa fortuna y el balón se le marchó para el fondo de su propia meta. Al poco de comenzar la segunda parte, se le complicaron las cosas al conjunto arlequinado, debido a la expulsión de Marcén por roja directa. Aún así, la inferioridad numérica no se tradujo en apuros para el Ebro, que supo maniatar y anular las jugadas ofensivas del filial del Mallorca. Loscos también reaccionó con acierto cuando le tocó intervenir y se anticipó con éxito en algún balón aéreo. A falta de 13 minutos, todavía hubo tiempo para redondear la cuenta con el cuarto gol, obra de Arasa, quien aprovechó un excelente servicio en una falta lejana. Javi Sánchez mandó el balón a la frontal del área pequeña y Arasa prácticamente solo tuvo que empujarla a la derecha de Quevedo. De ahí al final del partido, no hubo mayor actividad, el Mallorca ‘B’ bajó los brazos y el Ebro se gustó y saboreó una merecida y trabajada victoria para seguir creyendo en las opciones de permanencia del equipo. Ahora, se sitúa cinco puntos por debajo del Play Out para evitar el descenso a Tercera RFEF que marca el Lleida.

Ebro: Loscos, Manrique, Jorge Adán, Javi Duro, Marcén, David Sánchez, Ibra (Santigosa, 79), Javi Sánchez (Iván Elena, 79), Vinícius (Sito, 52), Arasa y Romero (Ramón López, 60).

Mallorca B: Quevedo, Valverde, David López, Gayá, Garay, Imanol (Habib, 67), Llabrés, Quintanilla (Montiel, 41), Zacarías (Mascaró, 84), Ibra y Montalbán (Marcos, 84).

Goles: 1-0, min. 11: Marcén. 2-0, min. 28: Javi Duro. 3-0, min. 45+2: Gayá, en propia puerta. 4-0, min. 78: Arasa.

Árbitro: Guijarro Colomer. Amonestó a Javi Sánchez, Vinícius, Manrique; Gayá y Habib. Expulsó con roja directa al local Marcén (49’).