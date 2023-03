El Logroñés 'B' sale vivo del asedio del Utebo

El Utebo se quedó con la miel en los labios con su empate a cero ante el filial del CD Logroñés. Pese a ser muy superior y efectuar todo un asedio de oportunidades y centros sobre la portería defendida con Encinas, el balón no pudo entrar, también se topó con el palo y se tuvo que conformar con un reparto de puntos, que en cualquier caso le permiten mantenerse en la cuarta posición, puesto que tanto el Deportivo Alavés ‘B’ como el Tudelano empataron.

El partido arrancó con un claro protagonismo: Álex Sánchez, que aglutinó todo el peligro en los primeros compases. A los 3 minutos, le ganó la partida al lateral derecho rival, fue por línea de fondo y su remate impactó en otro defensa. Poco después, Encinas controló mal el pase de un compañero y Sánchez estuvo a punto de arrebatarle el esférico. Forcén buscó llevar el peligro con un centro desde la banda izquierda, al cual no llegó Roldán por muy poco. Al cuarto de hora, llegó el primer contratiempo, con un problema muscular de Álex Sánchez que le hizo retirarse un par de minutos a ser asistido. Sin embargo, nada más regresar, se llevó un choque de cabezas con Codina, y ambos jugadores tuvieron que ser atendidos. El partido se interrumpió por ello un par de minutos, y en la reanudación Sánchez de cabeza remató un centro de Cambil, pero estaba en una posición muy forzada y terminó llegándole con una parábola sencilla a las manos de Encinas. Fue entonces cuando llegó la mejor oportunidad para el filial del Logroñés en todo el partido, con un zambombazo desde fuera del área de Arbeloa, que obtuvo como respuesta un espectacular vuelo de Guille en un balón que se colaba por la escuadra. En el posterior rechace, de nuevo Guille brilló desde el suelo para impedir el remate de Andoni.

Finalmente, Álex Sanchez no pudo recuperarse de sus molestias físicas y se tuvo que retirar, dando entrada a Darius a la media hora de juego. Cota lo intentó con un centro lateral, pero Encinas se anticipó para atrapar el esférico. El Utebo siguió llevando peligro en la primera parte. Meseguer, de cabeza, dispuso de un remate que se terminó marchando fuera por muy poco en una acción donde se estorbó con Darius. En el minuto 38, Antonio tuvo un disparo franco desde dentro del área, pero prefirió cedérsela a Darius, quien estaba muy rodeado de defensas y no pudo rematar. Justo después fue Cambil quien probó con un remate desde fuera del área que rebotó en un defensa. En la última oportunidad de la primera parte, Obeng y Arbeloa no acertaron en una contra.

Al cuarto de hora de la segunda parte, Alvira optó por un disparo lejano que se fue alto. El conjunto de Juan Carlos Beltrán siguió pisando área contraria y generando saques de esquina. Fue un asedio, pero la moneda no caía de cara. Un cabezazo de Cota se marchó desviado, Darius se encontró con un mano a mano con muy poco ángulo, que terminó impactando en el lateral de la red. A falta de tres minutos, en un barullo en el área, Adán Pérez empujó un balón que se terminó chocando contra el palo. Todavía hubo tiempo para un disparo de Iñaki desde fuera del área que paró Encinas y en el quinto minuto del tiempo añadido, Roldán metió un centro con veneno al que a punto estuvo de llegar Pomareta.

Utebo: Guille, Alvira, Meseguer (Pomareta, 66), Machote, Cota, Antonio (Iñaki, 61), Cambil, Toni Pérez, Roldán, Forcén (Adán Pérez, 66) y Álex Sánchez (Darius, 31).

UD Logroñés B: Encinas, Viti, Marcos García, Codina (Eloy, 46), Córdoba, Curro, Muro, Andoni, Obeng, Mariano (Noé, 53) y Arbeloa.

Árbitro: Ruiz Rabanal. Amonestó a Machote; Muro y Córdoba.