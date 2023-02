Cuando el cierzo 'marca' el 1-0: el gol más curioso de la Preferente aragonesa

Casi todos los futbolistas, profesionales o aficionados, coinciden en que el viento es el peor enemigo sobre un terreno de juego. Peor que la lluvia, que la nieve o que el calor abrasador. Cuando el aire sopla con fuerza, es difícil -y muy incómodo- jugar a fútbol. Sin embargo, hay quien sabe aliarse con el enemigo y aprovecha este elemento en su propio beneficio.

Fue el caso de Diego Fernández, jugador del Belchite 97 del grupo 3 de la Regional Preferente de Aragón. El pasado domingo marcó un gol directo desde el saque de esquina en el que su gran golpeo de balón y el fuerte cierzo que soplaba en el campo municipal El Tejar se aliaron para crear uno de los goles más llamativos de la jornada.

El partido entre el Belchite 97 y el Andorra transcurría por su primera mitad cuando el equipo local, líder de la categoría, atacaba con el viento a favor. Es decir, el tremendo aire que soplaba en esta localidad zaragozana golpeaba de frente a la portería del Andorra. El Belchite tuvo un saque de esquina a favor que se botaba desde el costado derecha, y Diego ahí vio la oportunidad. Con su zurda, puso un centro bien tocado, con rosca, que se abrió al menos dos o tres metros al poco de salir de su bota. Sin embargo, el efecto que imprimió Diego a su golpeo se alió con el viento para cambiar la trayectoria del balón, que salió disparado con fuerza hacia la portería andorrana.

Diego, jugador del Belchite 97, hizo un gol olímpico con un gran saque de esquina en el que aprovechó toda la fuerza del viento

No fue algo casual. De hecho, no era la primera vez que este jugador hacía un gol olímpico. “El año pasado metí otro, antes también hice uno en la Ciudad Deportiva… Y en mi etapa formativa también entró alguno”, cuenta Diego. Por eso, al principio de temporada siempre propone a sus entrenadores esta jugada, en la que el equipo acumula jugadores en el primer poste para dificultar el trabajo del portero y para peinar el balón hacia la portería si el efecto que imprime Diego al centro no es suficiente.

"Era ideal porque soplaba muy fuerte. Había que ponerla fuerte al primer palo, porque el viento se la lleva y el portero no se la espera"

Esta facilidad para golpear el balón desde la esquina -que entrena muchos viernes después de los entrenamientos- se puede explotar mejor en días de viento. “El otro día era ideal porque soplaba muy fuerte. Sabía que había que ponerla fuerte al primer palo, porque el viento se la lleva y el portero no se la espera. Teníamos claro que el primer córner había que ponerlo así”, explica. Desde el otro costado, el izquierdo, también lo intentaron en dos ocasiones, aunque con menos éxito.

La insistencia en esta jugada propició que en la segunda parte llegara otro gol de córner, aunque con una estrategia distinta. “Como sabíamos que iban a estar muy cerrados defendiendo el córner, probamos una jugada con saque raso atrás, para que rematara un compañero”. Y también salió bien.

¡¡¡🅶🅾🅾🅾🅾🅾🅻!!!



del CD Belchite 97 🔵⚪



⚽️ 𝗖𝗼𝘁𝗼𝗻̃𝗼



𝗖𝗗 𝗕𝗲𝗹𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲 𝟵𝟳 3️⃣

𝗔𝗻𝗱𝗼𝗿𝗿𝗮 𝗖𝗙 0️⃣ pic.twitter.com/Y1UF010tDU — 𝗖𝗗 𝗕𝗲𝗹𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲 𝟵𝟳 (@CD_Belchite97) February 26, 2023

Finalmente, el Belchite 97 venció por 4-0 al Andorra, lo que le sirve para consolidarse en el liderato y allanar su camino hacia la Tercera RFEF. “Esperemos seguir así y administrar la renta que tenemos”, cuenta Diego Fernández. Este jugador de ataque, formado en el colegio El Salvador y que ha pasado por Valdefierro, Montecarlo, Borja, Andorra y Utebo antes de recalar el Belchite, seguirá probando desde la esquina, con o sin viento.