Joan Laporta: "No le daré el gusto a Tebas de dejar de ser presidente"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que no le dará el gusto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, de dejar la presidencia blaugrana y acusó al dirigente liguero de emprender un nuevo capítulo en su campaña de desprestigio al club blaugrana, y le recriminó su "fobia" a la entidad catalana después de que Tebas comentara, este lunes, que Laporta debería dimitir tras el 'caso Negreira'.

"No es casualidad, vamos cada vez mejor y el señor Tebas aparece de forma recurrente para desestabilizarnos. No le daré el gusto a Tebas de dejar de ser presidente, porque el Barça es de sus socios y socias", aseguró Laporta en una declaración institucional, sin preguntas, tras un acto junto a la Conselleria de Interior y los Mossos d'Esquadra, en el Spotify Camp Nou.

Una respuesta a las recientes palabras de Javier Tebas, quien aseguró que si Laporta no explicaba bien lo sucedido, "debería dimitir". "Una cosa es trabajar con exárbitros, y otra con el Comité técnico de Árbitros (CTA). Tendrán que ver por qué hizo eso. Son muchas temporadas, con diferentes directivas, que teóricamente no se hablaban, no sé, no me gusta nada", confesó Tebas en una comparecencia ante los medios.

Para Laporta, Tebas sigue su trayectoria "con esta fobia que le tiene al Barça". "Ahora no perdona ni soporta que el club no suscriba el acuerdo con CVC y que defendamos posiciones de hacer una Superliga. El señor Tebas, dicho públicamente, ha manifestado su deseo de que deje de ser presidente del FC Barcelona, porque conmigo de presidente no puede manejar el Barça desde la distancia", cargó contra Tebas.

Además, lamentó que éste "aparezca en la palestra una vez más". "Algunos de ustedes ya avisaron que el señor Tebas parecía que estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y mi persona. Se lo preguntamos y se exclamó, dijo que nada que ver, pero ahora se ha vuelto a quitar la máscara. En su trayectoria ha mostrado su antibarcelonismo, su fobia y miedo al Barça. En 2005 ya no quería que Messi jugara con el Barça e hizo una denuncia como presidente del Alavés", recordó el presidente blaugrana, visiblemente molesto con el presidente de LaLiga.

Todo ello fruto del 'caso Negreira', conocida a través de varias informaciones periodísticos que aseguran que el club blaugrana pagó al entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral Enríquez Negreira para tener informes arbitrales, desde antes de la primera presidencia de Joan Laporta y hasta 2018.

En este sentido, anunció una investigación del club para conocer y explicar los hechos. "Desde el FC Barcelona, a través del área de 'Compliance', se ha tomado la decisión de externalizar la investigación de los hechos. Se están llevando a cabo unas actuaciones por parte de un abogado externo al club que con su equipo, y siempre en coordinación con 'Compliance' del FC Barcelona, están haciendo un análisis para que la investigación sea independiente, rigurosa y excelente", aseguró.

"También quería manifestar que creemos firmemente que para que exista una sociedad democrática debe haber un periodismo libre e independiente. Esta constatación la debemos conjugar con que lamentamos profundamente el seguido de filtraciones de información, datos y documentos que se están produciendo de una causa que está en fase de investigación en la Fiscalía y que debería tener la máxima custodia. Y más todavía cuando en ningún caso ni la Fiscalía ni cuerpos policiales han comunicado al club que forme parte de ninguna investigación", lamentó, en cuanto a que salgan publicaciones del caso a diario en los medios.

Y, en cuanto su primer mandato, afectado por este caso -no así el actual-, aseguró que dichos servicios técnicos arbitrales se hacían con la factura correspondiente y el apoyo documental y de vídeo "que correspondía". "Lo que se ha hecho más adelante está en investigación y cuando tengamos más información, la comunicaremos. En breve, en el menor tiempo posible, haremos una rueda de prensa para explicar la información que tenemos sobre estos años", anunció, señalando a las presidencias de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

"Tenemos ganas de dar todas las explicaciones, no será muy tarde. Pero en mi primer periodo como presidente, estas facturas se pagaban en base a un factor documental y unos vídeos que demostraban que se hacían estos servicios", añadió en este sentido.

Por último, mandó un serio aviso a quienes se dediquen a "ensuciar o intentar ensuciar la historia del FC Barcelona". "La historia del Barça se ha forjado con mucho trabajo, conocimiento, y practicar un fútbol espectacular que han llevado al éxito deportivo. No permitiremos los intentos de algunos de ensuciar nuestra historia. Recibirán una respuesta contundente, tanto como haga falta", sentenció.