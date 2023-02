Marta Frías: "Arbitrando se pueden romper techos de cristal"

¿Cómo lleva usted lo de colgar el silbato...?

Bien. Sigo ligada al arbitraje y ese mundo me apasiona. Además, ya llevaba un tiempo… Nací en 1980, pero llevo muy bien mi edad.

Siempre se cita su nombre como superadora de barreras.

Nunca fue algo que me obsesionara. Ahora paso a ser instructora del Comité Nacional de Árbitros para el arbitraje femenino.

Su labor es ardua: ayudar a formar a 100 elegidas árbitras y asistentes.

Entre ellas, cuatro aragonesas: la árbitra Paola Cebollada y las asistentes Marta Villanueva, Elena Mainer y Carmela Capistros.

Señorita Frías Acedo: ¿cómo lo ha hecho…?

No lo sé. Fue día a día. No he sido consciente. Solo me centré en hacer bien las cosas.

Dicen que comenzó a arbitrar por casualidad…

Y por casualidad fue. Estaba almorzando en el trabajo. Recuerdo que era una empresa de lavadoras. Un compañero, Alfonso Martín Moraleda, arbitraba. Vio que el deporte me gustaba mucho. Él me llevó al colegio de árbitros. Hice el cursillo y a los tres meses comencé a pitar benjamines. Era el año 2001.

También fue la primera mujer en Aragón en arbitrar en categoría nacional.

Eso fue en 2008. Significó una alegría enorme.

También fue la primera mujer por la que se paró un partido en categoría nacional.

Eso fue en Segunda B, como asistente de Vallejo en un partido en Lérida. Un espectador se puso a insultarme con un altavoz en la grada y Vallejo paró el encuentro.

¡Qué bien pitaba Luismi Vallejo!

Ya lo creo… También fui asistente en Segunda B con Herrero y Baiges. El incidente de Lérida fue un hecho aislado. Como árbitra no me han insultado nunca.

El siguiente salto fue a la internacionalidad.

En 2012. He pitado en Israel, Azerbayán, Eslovenia, Finlandia, Italia, Austria, Dinamarca, Suecia, Escocia, Letonia, Estonia… También, en dieciseisavos de Champions al Lyon, Verona y PSG.

Y el primer Real Madrid-Barça femenino de la historia.

Fue un honor. También dirigí el último Real Madrid-Barça, el que jugaron en octubre pasado. Y dos finales de Supercopa y dos Copas de la Reina. La última de ellas, en Mérida, que para mí también fue muy especial.

¿Y su faceta como sindicalista?

Arbitrando se pueden romper techos de cristal. Simplemente defendía los derechos del colectivo, nada más. Pedíamos un contrato como cualquier trabajador: bajas laborales en caso de lesión, Seguridad Social y dedicarte al arbitraje para dar lo mejor.

Desde luego, se lo curran muchísimo para estar a tope.

Yo entrenaba todos los días menos el miércoles. Con nutricionista, preparador físico, estudio inglés… Los viernes, seminario de jugadas con el Comité Nacional. No me gusta dejar cabos sueltos.

¿Vivirá en Zaragoza o en Madrid?

En Zaragoza. Me dedicaré a la formación y mejora de las árbitras del Comité Nacional. El responsable del arbitraje es Luis Medina Cantalejo; y del femenino, Yolanda Parga Rodríguez. También, Antonio Rubinos, Alberto Undiano y Carlos Clos, que es aragonés como yo.

Qué orgullosa lo dice…

Es lo que siento.