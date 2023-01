El Athletic quiere venganza en Mestalla con las semifinales de la Copa en juego

Valencia y Athletic Club se enfrentan este jueves (20.00 horas) en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey 2022-2023, un partido al que los 'leones' llegan algo alicaídos y con la irregularidad como protagonista, aunque con ganas de venganza tras la eliminación del curso pasado a manos de un conjunto 'ché' que ve en las semifinales del torneo el aliciente para revertir una primera vuelta más que discreta.

El conjunto entrenado por Gennaro Gattuso llega necesitado al crucial duelo del torneo del KO, el cual ve como una oportunidad para empezar a quitarse el cartel de equipo endeble y dar solidez al proyecto con una victoria de prestigio. Inmerso en una crisis, que esperan sea pasajera, el Valencia demostró en el empate (2-2) ante el Almería en la última jornada de Liga que la fragilidad y la inconsistencia mental son las características de un proyecto tocado, aunque no hundido de momento.

Y la Copa, a la que Gattuso da "prioridad", parece el remedio perfecto contra el miedo y la preocupación que rodean al conjunto 'ché', duodécimo en Liga y todavía muy lejos de los 40 puntos que le darían tranquilidad. Solo ha ganado un partido de los últimos nueve en Liga, a tres puntos del descenso, que marca el Valladolid, que será su rival este fin de semana. Este duelo cerrará una semana en la que los valencianistas, que eliminaron con contundencia (0-4) al Sporting en octavos, se juegan media temporada.

Con el objetivo europeo rozando el imposible por clasificación, ganar el torneo del KO, en el que quedaron subcampeones el curso pasado, se convierte en la única opción para conseguir un hueco en la Europa League. "Somos un equipo que no hemos sabido gestionar ventajas, no es todo malo, pero tenemos que hacer mejor las cosas cuando vamos por delante, cambiar la mentalidad. Pero no es todo negativo. Ahora toca trabajar con profesionalidad", recalcó el entrenador sobre el "importante" partido.

Gattuso no podrá contar con Thierry Correia en el lateral derecho, que se une a Nico González en la lista de una enfermería de la que saldría Hugo Duro. El delantero se ejercitó junto a sus compañeros este miércoles, en una sesión en la que no estuvo Justin Kluivert. El cuerpo técnico decidirá antes del partido con el extremo neerlandés, que no parece tener nada grave tras una resonancia.

El técnico avanzó cambios en el 'once' por el exigente calendario de enero. El georgiano Mamardashvili apunta a titular, con una línea de cuatro por delante con Foulquier y rotaciones en el puesto de central que darían protagonismo a Diakhaby y Cömert. Podría entrar Guillamón en un centro del campo donde no faltarían Musah y Almeida. Cavani y Lino son fijos, con la opción de introducir un cuarto centrocampista u otro extremo. Kluivert y Castillejo serían las opciones más ofensivas.

El Valencia ya eliminó al Athletic el año pasado en Mestalla

Pero las ganas de resurgir del Valencia chocarán este jueves con la sed de venganza de los 'leones', después de que el curso pasado los valencianistas eliminaran al Athletic en semifinales de Copa (1-1 y 1-0). Fue un duro golpe para los vascos, que ahora tienen la oportunidad de ser semifinalista por cuarta temporada consecutiva.

"Aquí hay mucha ilusión por la Copa. Imagino que para ellos también, el año pasado llegaron a la final. Para nosotros, supuso no llegar y ahora tenemos otra oportunidad. Sabemos lo que cuesta llegar aquí y las oportunidades así hay que cogerlas", aseguró en rueda de prensa Ernesto Valverde que regresa a Mestalla, donde entrenó en la 2012-2013.

Y su historia en la competición les avala. El Athletic, que se 'cargó' al Espanyol en octavos de final, puede presumir de 19 eliminatorias coperas consecutivas a un partido superadas -sin tener en cuenta finales-. Y es que, como el Valencia y tras un regreso tras el parón sin victorias en Liga -dos empates y una derrota-, los vascos quieren agarrarse a la Copa para subir con más fuerza y confianza su particular cuesta de enero.

El mes de enero ha sido duro y no ha sentado bien a los rojiblancos, que se fueron al Mundial en puesto de Liga de Campeones y ahora, tras cuatro jornadas consecutivas sin vencer -la última, ante el Real Madrid (0-2)-, se ve relegado a la octava plaza de la tabla. Sin embargo, ha superado con solvencia y rotundidad las cuatro eliminatorias del torneo del KO a las que se ha enfrentado este curso.

En el Athletic, que se llevó el último duelo (1-0) entre ambos equipo, aunque solo suma dos victorias en los últimos diez partidos en Mestalla, no estará disponible Iñigo Martínez. Esto obligaría a Valverde a configurar una línea defensiva con la duda de Óscar de Marcos y la entrada de Yeray Álvarez. Agirrezabala estaría bajo los palos, mientras que en la medular formarían Dani García, Zarraga y Sancet. Iker Muniain, con menos protagonismo pero más fresco, podría acompañar a Iñaki Williams y Guruzeta en ataque.

Ficha técnica

Posibles alineaciones:

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Cömert, Diakhaby, Gayà; Guillamón, Almeida, Musah; Castillejo, Cavani y Lino.

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray y Yuri Berchiche; Dani García, Zarraga, Sancet; Muniain, Iñaki Williams y Guruzeta.

Árbitro: Del Cerro Grande (C. Madrileño).

Estadio: Mestalla.

Hora: 20.00/Movistar+.