El Brea mereció más en Guecho ante el Arenas

El Brea se quedó sin lograr puntuar en Guecho en un partido en el que le faltó efectividad en los metros finales. Una efectividad de la que sí dispuso el Arenas Club, que se adelantó por medio de Lazka en un potente y colocado disparo desde fuera del área. La reacción del conjunto entrenado por Dani Martínez fue inminente, con una brillante acción individual de Javi Álamo por la banda derecha, para a continuación cederle el balón en ventaja a Jorge Pérez, quien no perdonó. El tanto espoleó al Brea, que vivió sus mejores minutos con varias acciones de peligro que no encontraron la fortuna del gol. Landeta brilló para despejar un lanzamiento directo de falta, y poco después Javi Álamo volvió a meter un balón aéreo que no encontró rematador por muy poco.

El Arenas sentía el aliento del Brea en su nuca, y Chus Herrero se quedó a escasos centímetros de empujar a gol un buen centro raso que llegaba desde la banda. Al poco de la reanudación, cayó el jarro de agua fría con el tanto de Paul de cabeza después de una falta lateral colgada al segundo palo. Aún así, el Brea siguió peleando y a punto estuvo de empatar en la siguiente acción, con un remate peligroso que terminó rebotando en un defensa, marchándose a córner. Javi López dispuso de un remate de cabeza que se le marchó alto y Rodrigo se quedó con la miel en los labios en un nuevo centro lateral. El Arenas Club también jugó sus cartas y Dennis salvó un mano a mano en los minutos finales.

FICHA TÉCNICA

Arenas Club: Landeta, Lazka, Arana, Gomeza, Alonso (Arzuaga, 61), Zorrilla, Jurgi (Markel Goñi, 72), Paul, Escobar, Íñigo López (Markel Bravo, 72) y Elorza (Bengoetxea, 85).

Brea: Dennis, Sola, Félez, Chus Herrero, Arnedillo, Javi López, Jaime Ara (Tapia, 76), Pepo, Javi Álamo (Vela, 82), Jorge Pérez y Canty.

Goles: 1-0, min. 11: Lazka. 1-1, min. 15: Jorge Pérez. 2-1, min. 54: Paul.

Árbitro: Carbajales Gómez. Amonestó a Alonso, Íñigo López, Bengoetxea; Sola, Pepo y Tapia.