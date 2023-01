Una buena segunda parte no le sirve al Ebro para puntuar en Manresa

El Ebro prosigue con la mala dinámica de esta temporada y volvió a caer por la mínima. El Manresa se adelantó antes de cumplirse los diez minutos, después de un centro lateral raso en la que la zaga arlequinada no estuvo precisa a la hora de despejar y le cayó en bandeja a Sureda que batió a Loscos tras adelantarse a su par. El Manresa dispuso de mayor posesión en la primera parte ante un Ebro que se le notó afectado por el gol tempranero y sufrió varias imprecisiones en la salida del balón. Los locales probaron fortuna con Pelegrín desde fuera del área, encontrando como respuesta una gran intervención de Loscos. Al filo de la media hora, un centro envenenado de Pascual no encontró rematador por parte de los locales, que de nuevo lo intentaron con un lanzamiento de Sureda desde fuera del área donde no lograron sorprender a Loscos. En la segunda parte, se vio una mejor imagen del Ebro. Ramón López tuvo una ocasión a bocajarro, que desbarató con el cuerpo el guardameta Pulido. Del posible 1-1 se pasó al 2-0 en una falta colgada al área que mostró las carencias de la zaga del Ebro, y tras una serie de rechaces imprecisos, Putxi terminó poniendo el segundo tanto en el marcador para los manresanos. Barrera, por medio de un lanzamiento directo de falta, pudo recortar distancias para los hombres de Javier Genovés, pero Pulido puso su manopla para evitarlo. Lo que no pudo evitar fue el tanto de Arasa, en una gran acción individual desde dentro del área en la que terminó superando a Pulido de un tiro raso y ajustado al palo. En el tramo final, el Ebro mereció más en busca del empate y dispuso de varios lanzamientos de esquina para ello. Sin embargo, las continuas interrupciones y los cambios, evitaron que se jugara mucho al fútbol cuando mejor estaban los visitantes. El Ebro se tuvo que volver de vacío.

FICHA TÉCNICA

Manresa: Pulido, Reina (Álex Sánchez, 64), Sureda (Peris, 76), Putxi, Moha, Darbrá (Álex Iglesias, 64), Cuello (Aschalew, 85), Noah, Priego, Jaume Pascual (Erik, 76) y Pele.

Ebro: Loscos, Aizpun (Segura, 70), Jorge Adán, Santigosa, Javi Sánchez, Iván Elena (Ibra, 46), Ramón López (Eder Díez, 75), David Sánchez, Sito, Espiérrez (Jorge García, 75) y Muñoz (Arasa, 46).

Goles: 1-0, min. 9: Sureda. 2-0, min. 57: Putxi. 2-1, min. 76: Arasa.

Árbitro: Domato Pedreira. Amonestó al local Sureda y al visitante Ramón López.