Osasuna se lleva la Aragón Cup en una competida final

En una edición muy competida, el desenlace no pudo ser otro, en los penaltis. Osasuna se adjudicó este jueves la IX Aragón Cup, el torneo que desde el martes había cruzado en Huesca a varias de las mejores canteras de España y a representantes de las tres provincias de la Comunidad. "Siempre se dice que la última vez ha sido la mejor y en este caso se puede afirmar así teniendo en cuenta que dos años después hemos podido recuperar la plena normalidad", afirmó Javier Cruz, director general de la Fundación Alcoraz, organizadora de la competición. Después de que en 2020 no se hubiese podido celebrar por la pandemia y de que el año pasado se abriese también a la categoría cadete y tuviese un acento plenamente aragonés a causa de las restricciones aún entonces vigentes, en 2022 ha vuelto a ser exclusivamente infantil y ha conseguido atraer a varios clubes de La Liga. Entre los doce equipos participantes, sobre el césped del San Jorge jugaron, además de los campeones, el Huesca, el Alavés, el Athletic y el Valencia.

Éste último fue el que tuvo que hincar la rodilla ante los navarros en el choque por el título. Fue un partido en el que los levantinos se adelantaron y en el que los futuros campeones -que suceden en el palmares al Huesca y el Oliver, vencedores infantil y cadete en 2021, respectivamente- empataron justo antes del descanso. El tiempo reglamentario se agotó con el 1-1 y desde el punto de penalti resultó decisivo el guardameta Mikel Bermejo, elegido mejor jugador del torneo, con dos paradas.

Antes, en la final de consolación, el Atlético Monzón no había podido redondear su gran actuación subiendo al podio al caer ante el Alavés por 2-0. Éste último marcador, no obstante, no empaña ni mucho menos la actuación de los de Carlos Delgado, conjunto revelación y mejor representante aragonés, que, entre otros resultados, en la fase de grupos empataron a cero con el Athletic y en cuartos de final eliminaron al Oliver-Escuela del Villarreal CF (1-0) antes de ser derrotados en la semifinal por el Valencia (5-0).

En la eliminatoria previa a la lucha por el título, Osasuna se había impuesto al Alavés por 1-0 en un partido muy físico. El miércoles, en la primera eliminatoria y tras la fase de grupos, además del Monzón-Oliver, el Valencia había tumbado con un 2-1 al Huesca -que en su debut empató con Osasuna a uno-, el Alavés había conseguido seguir adelante tras vencer al Athletic en los penaltis después de un 1-1 y Osasuna había eliminado a El Olivar con un 2-1.

"La gente ha quedado muy contenta, tanto los equipos como los muchos espectadores que han acudido a los partidos y también sectores como el hostelero", afirmó Cruz. Al respecto, junto a los 280 jugadores que se calzaron las botas para competir en treinta partidos, la organización estima que llegaron a la capital oscense unos 700 acompañantes. La presencia institucional en la jornada de ayer fue notable. Entre otros estuvieron presentes, el concejal de Deportes de Huesca, José María Romance, el presidente de la SD Huesca, Manolo Torres, Juanjo Camacho, responsable del Área Internacional y Proyectos de la Fundación Alcoraz, y el director deportivo de la SD Huesca, Ángel Martín González.

Por detrás del Monzón en la clasificación quedaron los zaragozanos del Oliver-Escuela del Villarreal CF, que se impusieron en los penaltis al Athletic en el choque por el 5º y 6º puesto. La SD Huesca fue séptima; El Olivar, octavo; el Teruel, décimo; el Alcañiz, undécimo y la Escuela de Fútbol Oscense, la 12ª. Las distinciones individuales estuvieron copadas por representantes de los primeros conjuntos que subieron al podio. Además de Mikel Bermejo como mejor jugador, en la entrega de premios Marc Martínez, del Valencia, recogió el de máximo goleador, y Enrique Brun, de Osasuna, el de mejor entrenador. La distinción a las porterías menos goleadas se la repartieron entre el Valencia y el Alavés.