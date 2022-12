El Ebro aguanta media hora con uno menos ante el Peña Deportiva

El Ebro logró un punto muy trabajado en el feudo de una Peña Deportiva a la que le entraron prisas por marcar el segundo y no lo consiguió. Los zaragozanos estuvieron más de media hora con un hombre menos, pero no lo lograron. El duelo comenzó con dominio del equipo local pero el equipo de Javier Genovés estuvo bien ordenado. Sin embargo, las ocasiones más claras fueron para los visitantes. En el 21’ y en el 26’ a punto estuvo de llegar el 0 a 1. El travesaño evitó el tanto del Ebro. Tras algunos acercamientos locales llegó el gol de Marcén, con un gran disparo. Poco duró la alegría al Ebro, ya que en el tiempo añadido del primer tiempo llegó el tanto de Roger, para hacer el 1-1.

Tras el descanso, los baleares salieron en tromba y jugaron unos muy buenos minutos, pero el gol no llegó. Poco después fue expulsado Espiérrez, con dos amarillas consecutivas. Poco después Robert Cost pudo hacer el 2-1, pero Loscos estuvo soberbio. Las prisas comenzaron a instalarse en los locales, que no fueron capaces de encontrar el camino hacia el ansiado gol. El Ebro se cerró muy bien y apenas concedió espacios. Las urgencias se convirtieron en numerosas imprecisiones para los locales. La más clara del segundo acto fue para Chema Moreno, en el 86’. No pudo darle dirección a su remate de cabeza cuando el graderío cantaba gol. Punto de mucho mérito para un Ebro que no ha logrado ganar pero que deja buenas sensaciones al puntuar en un campo muy difícil.

P. Deportiva: Edu Frías, Cruz (Estellés, 15), Cámara, Ton Ripoll, Cristeto (Loren, 77), Salinas (Barrero, 77), Fraile (Christian, 64), Robert, Jofre, Roger y Samu Vázquez (Chema, 46).

Ebro: Loscos, Aizpun, Jorge Adán, Manrique, Santigosa, Javi Sánchez (Arasa, 68), Iván Elena (Eder Díez, 84), Dani Salas (Segura, 52), Marcén, Espiérrez y Muñoz (Ibra, 68).

Goles: 0-1, min. 42: Marcén. 1-1, min. 45+4: Roger.

Árbitro: Masip Vidal. Amonestó a Chema, Robert; y a Santigosa. Expulsó por doble amonestación al visitante Espiérrez (59’).