El Deportivo Aragón sufre la remontada del histórico Hércules en Alicante

El Real Zaragoza Deportivo Aragón ha visto cómo pese a adelantarse en el Rico Pérez ante el Hércules al inicio del encuentro, por medio de un tanto de Raúl Rubio, el equipo alicantino consiguió darle la vuelta a la contienda para terminar imponiéndose por 3-1. El gol zaragocista llegó después de que la zaga herculana despejara en un lanzamiento de esquina. El Deportivo Aragón introdujo nuevamente el balón al área, y ahí le cayó en ventaja a Rubio, quien no perdonó. Al filo de la media hora, en una combinación desde dentro del área, fue el Hércules quien logró el tanto del empate por medio de Míchel. Con el 1-1 se fue el partido al descanso. Ya tras la reanudación, el Hércules se adelantó por medio de un disparo ajustado de Roger Riera, algo esquinado, que fue al palo largo de Calavia (2-1). El Deportivo Aragón no bajó los brazos y siguió llegando al área contraria, aunque tan solo con una oportunidad clara de gol que Rubio no fue capaz de transformar. En el tramo final del encuentro, Jean Paul sentenció para el equipo alicantino en un mano a mano en el que batió a Calavia. De esta manera, el Deportivo Aragón se queda octavo con 19 puntos. En la próxima jornada, los blanquillos reciben al Ibiza Islas Pitiusas el domingo 18 a partir de las 11.30 horas en la Ciudad Deportiva. FICHA TÉCNICA

Hércules: Abad, Raúl Ruiz, Riera, Dani Marín, Felipe, César Moreno, Sandro (Sergio Marcos, 79), Alvarito, Míchel, Cedrés (Eimil, 79) y Jean Paul.

RZD Aragón: Calavia, Borge, Javi Hernández, Saturday, Operé (Pablo Cortés, 77), Luna (Jay, 70), Castillo, Cuenca (Vallejo, 62), Rastrojo (Fabio, 70), Guillem y Raúl Rubio (Bernal, 77),

Goles: 0-1, min. 9: Raúl Rubio. 1-1, min. 26: Míchel. 2-1, min. 61: Riera. 3-1, min. 85: Jean Paul.

Árbitro: Ojaos Valera. Amonestó a Alvarito, Jean Paul; Operé y Vallejo.