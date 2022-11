Unai Simón: "Confiamos en nuestra idea y seguiremos a muerte con ella hasta donde lleguemos"

El portero de la selección española Unai Simón defendió la manera de "crear superioridad desde atrás", incluso con el portero participando en la posesión, así como destacó que seguirán "a muerte" con su idea de juego, "ojalá hasta la final".

"Al que ponen de favorito no siempre es el que termina ganando el mundial. Confiamos en nuestra idea, bien marcada y muy característica y seguiremos a muerte hasta donde lleguemos, ojalá sea la final", deseó el meta en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves (20.00) ante Japón.

Así respondió el guardameta del Athletic a si España puede portar el cartel de favorita tras sus dos primeros partidos en el torneo, aunque se mostró convencido de que estaban "siendo la mejor" selección "en la posesión y en tener la iniciativa". "Pocas se pueden comparar con nuestro juego", insistió.

"En esta selección siempre se ha creado superioridad con los porteros. Cuando un jugador me salta a mí, ya hay un jugador libre y a partir de ahí ya tenemos superioridad. Es importante tener superioridad desde atrás. Vamos a tener que estar muy concentrados", comentó sobre la involucramiento del portero en la iniciación de la posesión en la selección.

Una manera de jugar que Simón entiende que "pueda generar tensión", aunque para él "no es riesgo". "Entiendo que se vea como situaciones de riesgo que el delantero esté a tres metros del portero, pero es lo que quiere el míster y a mí me ha convencido, me encuentro cómodo", argumentó.

"Es a lo que juega esta selección, yo lo entiendo así. Me he acostumbrado a jugar de esta manera, todo el equipo confía en el portero. Yo no lo consideraría riesgo, el otro día perdimos solo cuatro balones en iniciación. Tengo que seguir mejorando, pero actúo con normalidad y con plena confianza en esta manera de jugar", agregó.

En esas jugadas, como en las paradas, afecta el balón con el que se juega cada torneo. En Catar, es de la marca Adidas, mientras en otras competiciones es de otras firmas. "Sinceramente, es algo que no depende de mí. En la Liga de Naciones jugamos con balón Puma cuando debuté, en Portugal con Nike, el resto con Adidas... Al final te da un poco igual. No me vais a ver quejarme por un balón", explicó el meta, que confesó estar en un momento de "plena confianza".

"No sé si es mi mejor momento, creo que sí, pero trato de seguir aprendiendo, soy joven todavía. Sigo en progresión, este no es mi límite, tengo mucho margen de mejora", manifestó sobre su rendimiento.

El próximo rival será Japón, un equipo que "ejercerá una presión alta", gracias a su reorganización "rápida". "Trabajan muy bien colectivamente y saben que tienen que marcar algún gol, porque nosotros solemos marcar, para puntuar", analizó el portero, que espera vivir uno de los partidos más importantes de su carrera, como ya lo fue ante Croacia en la pasada Eurocopa -cuando cometió un error en la salida de balón que costó un gol-, aunque "que no sea por un motivo parecido" al que fue contra los balcánicos. "Aprendí de ese partido, aunque no le quiero dar muchas vueltas", zanjó.