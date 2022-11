El futbolista Vertonghen sobre Catar: Si no podemos decir 'no al racismo', ¿entonces qué?

Jan Vertonghen, defensa central de Bélgica, criticó la situación que se vive durante el Mundial de Catar en el que se han echado por tierra las reivindicaciones a favor de la igualdad y los derechos humanos al asegurar que ni siquiera pueden decir “no al racismo” y que tiene “miedo” a decir algo más, ya que se juega poder jugar o no al fútbol.

“Si nos ponemos ahora el brazalete solo vamos a conseguir que se nos sancione. Me da miedo decir nada al respecto, no me siento cómodo hablando de esto. Si digo algo tengo miedo a no estar mañana sobre el terreno de juego. Es algo que nunca he vivido y espero que no vuelva a suceder. Se nos está controlando. Estamos aquí para jugar al fútbol y si no podemos hacerlo por decir ‘no al racismo’… ¿entonces qué? No quiero decir nada más porque quiero estar mañana en el terreno de juego”, dijo en rueda de prensa.

Vertonghen, que compareció antes del partido frente a Canadá en el que Bélgica se estrenará en el Mundial este miércoles (22:00 hora local, -2 CET), aseguró que el título es su objetivo.

“Aquí todo va muy rápido, no estamos tan acostumbrados. Normalmente solemos probar diferentes cosas y estuvo bien jugar el amistoso antes de venir. Es diferente, pero el trofeo, la Copa del Mundo no cambia, y ese es nuestro objetivo”, comentó.

“En 2018 estábamos todos a un nivel fantástico. Entiendo que ahora haya dudas por los resultados y porque muchos de nuestros jugadores por aquel entonces y que eran nuestros líderes no están con nosotros, pero han sido sustituidos con otros muy buenos. Veo que la nueva sangre de Bélgica tiene mucho potencial. Espero que rindamos tan bien como en 2018. Yo tengo confianza”, añadió.