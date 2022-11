Ghanim, el joven catarí sin piernas que ha metido el gol de su vida

Ghanim Al Muftah, el joven sin piernas del Mundial de Catar, ha metido el gol de su vida. Su aparición junto al actor Morgan Freeman en la ceremonia inaugural del pasado domingo ha permitido poner el foco sobre la enfermedad con la que convive desde que nació hace 20 años. El catarí sufre una rara malformación congénita que se produce cuando la parte inferior de la columna vertebral no se forma completamente. Se denomina síndrome de regresión caudal y es una de esas patologías tan poco frecuentes que están dentro del catálogo de enfermedades raras. Ghanim carece de sacro y de extremidades inferiores, lo que no ha frenado sus sueños. Es un influencer admirado y seguido en los países del Golfo y desde su página web, cuyo lema es 'Nada es imposible', muestra su destreza para practicar todo tipo de deportes o para meterse en el coche por la ventanilla. Es la indomable manera de caminar por la vida de este orador motivacional que estudia Políticas y saca un portentoso rendimiento a sus manos.

Su patología es una desconocida en España. De hecho, la Federación de Enfermedades Raras (Feder) no cuenta con ninguna entidad asociada que represente este trastorno. Solo diez personas han contactado alguna vez con Feder para pedir información o asesoramiento sobre esta discapacidad. Una de ellas es Marisa Sánchez, sevillana de 49 años, que nació con agenesia de sacro, como también se conoce al síndrome de regresión caudal, aunque su caso no es tan severo como el de Ghanim.

Licenciada en Derecho y funcionaria de profesión (trabaja como administrativa), a Marisa los médicos que la trataron de pequeña le pronosticaron una vida en silla de ruedas. A su madre, Ana Rosa, le dijeron que "la niña nunca iba a poder andar" porque había nacido con piernas, pero con los pies (y la vejiga) muy afectados. Ana Rosa se empeñó en llevar la contraria a los expertos. "Tuve una madre coraje que no se conformó y aunque mis pies estaban deformes, tras cinco años de rehabilitación, lograron ponerlos derechos. A ella se lo debo todo", dice emocionada.

Marisa camina sin ayuda de muletas. No puede estar mucho tiempo de pie, ni recorrer largas distancias, ni levantar objetos pesados. En general se encuentra bien, pero para no perder musculatura necesita acudir regularmente al gimnasio, hacer natación y someterse a sesiones de fisioterapia, gastos que paga de su bolsillo. "Me siento desprotegida por parte de las administraciones", critica y cree que todo se agrava al convivir con una enfermedad rara. "Hay mucho desconocimiento y no se invierte en investigación. No hay interés en ellas". Por eso espera que la imagen viral de Ghanim "ayude" a que la gente se pregunte por el síndrome de regresión caudal. Confía en que surjan más afectados en España para crear la primera asociación. "Solo conozco a otras tres personas, pero seguro que hay más, y podemos hacer algo para estar más amparados por los servicios públicos".