El Ranillas recurrirá la resolución de los insultos racistas en Utebo: "Es insuficiente e irrisoria"

250 euros de multa y dos partidos de clausura para el campo de fútbol Santa Ana, en Utebo, para los encuentros del equipo de Segunda juvenil. Esta es la resolución impuesta por el Comité de Competición de la Real Federación Aragonesa de Fútbol al Utebo, después de los insultos racistas que obligaron a detener hace menos de un mes el encuentro juvenil entre el Utebo y el Ranillas. Una sanción que la entidad visitante considera “insuficiente” e “irrisoria” ya que, a su juicio, “se queda lejos de la medida ejemplarizante” que solicitaron nada más ocurrir los hechos, hace ya dos fines de semana.

El Atlético Ranillas, que ha recibido este jueves por la mañana la comunicación oficial, recurrirá el castigo y estudia realizar un parón de dos minutos en todos los partidos de sus conjuntos este fin de semana como señal de protesta. “La sanción no nos atañe a nosotros y no tenemos ningún tipo de animadversión ni con el Utebo ni con ningún otro club. Era una oportunidad para decir alto y claro que este tipo de situaciones no tienen cabida”, denuncia Jorge Pérez, coordinador de la entidad.

Además, el encuentro, suspendido en el minuto 69 al no cesar insultos como “puto chino, a ver cuándo abres el bazar", se da por finalizado con el resultado favorable al Utebo (4-1). “Esto es algo que nos preocupa muy poco. La reivindicación era en cuanto a los hechos que se dieron, no respecto al resultado. Se trata de defender a unos jugadores que se vieron agraviados”, lamenta Pérez, que considera que este tipo de sanciones “parece que justifican o normalizan unas actitudes que están totalmente fuera de lugar”. “Está muy lejos de aportar una solución”, apunta Jorge Pérez.