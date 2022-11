La velada entre los campeones del mundo de César San Agustín

Se codeó con figuras como Iker Casillas, Vicente del Bosque, Fernando Llorente, Juan Carlos Unzué y Roberto Carlos. El lunes de la semana pasada, la AFE, el sindicato de futbolistas españoles, celebró en el Real Casino de Madrid una gala para premiar por primera vez a los mejores de cada categoría desde Primera hasta Tercera División y también a las mejores de las ligas Iberdrola y Reto femeninas. Entre los presentes, como jugador destacado del grupo aragonés, estuvo César San Agustín, el delantero del Binéfar que en el último curso cantó 24 goles. “Fue todo un orgullo poder estar ahí, es un reconocimiento que me ha llegado a los 32 años y que agradezco mucho a mi club, a mis compañeros y a todos los rivales que me han votado”, subraya. Para alzarse con el galardón había que imponerse en una elección interna de cada liga. En Primera el ganador fue Benzema, del Real Madrid; en Segunda, Jonathan Viera, de Las Palmas; y en la Liga Iberdrola, Alexia Putellas, del Barcelona. En total, hubo 29 entre los que figuró otro representante aragonés, Cristian Dieste, que actualmente milita en el Sabadell de 1ª RFEF, pero que acudía en calidad de el mejor del grupo 3º de 2ª RFEF, algo que logró con la camiseta del Tarazona.

También se reconoció a Unzué, por su lucha contra la ELA, y a la selección española campeona del mundo en 2010 en cuya representación acudieron varios de sus componentes. San Agustín pudo coincidir e incluso intercambiar palabras con más de uno: “A Unzué le dije que era un ejemplo a seguir, con Casillas me pude hacer una foto y Fernando Llorente me sorprendió por su cercanía”. “Se interesó por mí, me preguntó por dónde jugaba y me contó que él estaba entrenando y esperando alguna oferta”, indica sobre el ariete ex del Athletic, la Juventus y el Sevilla, entre otros. “En el Binéfar haríamos buena pareja”, deja caer.

“La temporada pasada fue espectacular, solo le faltó la guinda que hubiese supuesto el ascenso”, recuerda. Después de una trayectoria deportiva muy ligada al Fraga en la que solo había habido dos excepciones en el Lleida y el Balaguer, y que se vio truncada por el descenso de los de La Estacada a Regional Preferente, San Agustín en su primera experiencia con el Binéfar llegó a ser el máximo goleador de todas las categorías nacionales. No pudo conservar hasta el final ese honor, pero sí que consiguió convertirse en el pichichi de la Tercera aragonesa, algo que ya había logrado en la 2019-20, entonces con 19 goles.

En la actual campaña su capacidad realizadora no se ha resentido. Lleva marcados cinco tantos. “A ver si puedo acabar con entre 15 y 20, pero la competición cada vez está más igualada y complicada”, mira hacia delante. La meta, no obstante, la subordina a las necesidades y objetivos del equipo. “Queremos entrar en el ‘play off’ y para eso, aunque la liga es larga, tenemos que espabilar”, comenta.