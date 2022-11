La FIFA pide a las selecciones que eviten "batallas ideológicas o políticas" durante el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha enviado una carta a los 32 participantes en el Mundial de Catar pidiéndoles que se centren en el torneo y "no permitan que el fútbol se vea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen".

La carta fue obtenida por la emisora británica Sky News, y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó su existencia este viernes a la agencia dpa.

En la carta, Infantino dijo que todos serán bienvenidos en Catar "independientemente de su origen, antecedentes, religión, género, orientación sexual o nacionalidad", y pidió a los equipos que dejen "que el fútbol ocupe un lugar central".

Sky aseguró que la carta no aborda la solicitud de ocho países europeos de que sus capitanes puedan usar brazaletes multicolores 'One Love' en el Mundial, una respuesta a las preocupaciones sobre las leyes anti-LGBTQ+ de Catar.

El país ha sido ampliamente criticado por su postura anti-LGBTQ+, pero también por su trato hacia los trabajadores extranjeros involucrados en la construcción de los estadios del Mundial y por otras presuntas violaciones de los derechos humanos.

Tras conocerse la existencia de la carta, Amnistía Internacional (AI) lamentó la respuesta que ofrece la FIFA a los problemas que rodean al país asiático. "Si Gianni Infantino quiere que el mundo se 'centre en el fútbol', hay una solución simple: la FIFA podría comenzar a abordar los graves problemas de derechos humanos en lugar de esconderlos debajo de la alfombra", destacó el director de Asuntos Económicos y Sociales de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.

"Un primer paso sería comprometerse públicamente con el establecimiento de un fondo para compensar a los trabajadores migrantes antes de que comience el torneo y garantizar que las personas LGBT no sufran discriminación ni acoso. Es sorprendente que aún no lo hayan hecho", añadió. "Gianni Infantino tiene razón al decir que 'el fútbol no existe en el vacío'. Cientos de miles de trabajadores han sufrido abusos para hacer posible este torneo y sus derechos no pueden ser olvidados. Merecen justicia y compensación, no palabras vacías, y el tiempo se acaba", finalizó.