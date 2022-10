Trasobares cambia de balón

Del parqué, al césped. Del pabellón de La Granja, al campo de El Saso. Del futsal profesional, al fútbol regional más modesto… Muchos recordarán a Pablo Trasobares luciendo la camiseta del Colo-Colo o la del Sala 10. Unos 200 partidos entre Primera y Segunda División avalan la trayectoria de un jugador que este verano decidió colgar las zapatillas para calzarse las de tacos y regresar a sus orígenes, a su pueblo, a Luceni.

Desde allí llegó a Zaragoza, en 2003, y allí vuelve. Entre tanto, siete temporadas en la élite. Siete temporadas en las que anotó más de 60 goles. Siete temporadas en las que hizo famosa la ‘trasobinha’, una finta que ahora adapta a las condiciones de otro deporte.

"Lo que más me está costando es el cambio de balón. Los controles, el golpeo, cómo rueda en el piso… No tiene nada que ver con el sala", reconoce Trasobares, que apenas ha disputado cuatro choques con su nuevo equipo y ya ha visto dos veces portería.

"Marqué en la victoria frente al Rivas y contra el Monreal, pero mi aclimatación está siendo progresiva. Arrastro una lesión de pubis que me obligó a perderme la pretemporada, y solo hace un mes que empecé a entrenar con todos", completa, refiriéndose una dolencia que resultó clave en su decisión de dejar el Full Energía (Colo-Colo) al término de la pasada temporada.

"Pasé un mal año. Nunca llegaba a encontrarme bien del todo y, en cierto modo, perdí las ganas de continuar en una categoría (Segunda) que requiere máxima dedicación", prosigue Trasobares, aunque aclarando que el cambio al fútbol 11 no le ha restado "ni un ápice" de competitividad.

Es más, asegura que el reencuentro con ciertos amigos y paisanos, acompañado del «reto de seguir aprendiendo», le ha devuelto la "motivación" que por momentos parecía haber perdido en el sala.

"El fútbol es más complejo de lo que parece a través del televisor. Hay aspectos tácticos que solo se entienden practicándolo", explica Pablo, antes de admitir que también ha tenido que hacer un sacrificio "extra" para acondicionar su físico a los esfuerzos del 60x100.

El camino a la inversa

Aquí los movimientos en carrera son menos explosivos, pero no hay rotaciones cada cuatro o cinco minutos. Por eso resulta imprescindible dosificarse sin que esto afecte al rendimiento grupal. "Es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado", admite Trasobares. Y eso que en sus comienzos –en edad infantil, cadete y juvenil de primer año– jugó en las categorías inferiores del CD Ebro, donde curiosamente coincidió con su inseparable amigo y actual presidente del Luceni, Carmelo Bureba.

"Esos fueron mis comienzos, al cambiar el pueblo por la ciudad. Después, toda mi vida ha estado ligada al fútbol sala. Empecé en el Gran Vía; luego pasé al Ebrosala; y después fui alternando el Colo-Colo con el Sala 10 en Primera", recapitula un Pablo Trasobares que no ha querido olvidar el 40x20 por completo.

Además de jugar en el Luceni, ejerce de segundo entrenador del equipo de Segunda División B del Colo. Los martes y los jueves acompaña a Samuel García -primero- en las sesiones de entrenamiento que se desarrollan en el Centro Deportivo Municipal Duquesa Villahermosa, donde recuerda el manejo de la pelota pequeña.

"Aunque tengo la semana muy completa, incluso más que antes, lo hago encantado. Tengo una gran relación con Samuel y creo que es un proyecto interesante", valora, para terminar adelantando que los objetivos con el Luceni son más progresivos. "Claro que me gustaría hablar de un ascenso a Preferente, pero de momento es demasiado ambicioso. Me centro en divertirme compitiendo, que es lo que siempre he hecho", finaliza Trasobares.