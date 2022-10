El Fraga se mantiene líder tras golear al Sabiñánigo

FRAGA 4-2 SABIÑÁNIGO

Fraga: Puigvert, García, Sanz (Castilla, 65), Puch (Larroya, 76), Quibus (Gerard, 65), Jodar, Pirla, Medina (Sanjuán, 46), Bata, Novials y Nihah.

Sabiñánigo: Zamora (Pérez, 27), Toro, Grasa, Cabrero, Arellano (Gracia, 53), Blasco, Paúles (Ara, 75), Alcoba, López (Martínez, 75), Osanz y Aso (Garcés, 75).

Goles: 0-1, min. 20: Toro. 1-1, min. 33: Jodar. 2-1, min. 41: Jodar. 3-1, min. 44: Bata. 4-1, min. 52: Novials. 4-2, min. 77: Cabrero.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Nihah, Novials, Jodar, Puigvert; a Aso, Paúles, Garcés, Grasa, Osanz.

Comentario: El Fraga consiguió una gran victoria ante el Sabiñánigo por 4 goles a dos, que le permite seguir invicto en lo que va de temporada. El partido se puso rápidamente de cara a favor del Sabiñánigo que se adelantó a los 20 minutos de juego gracias a un latigazo desde la frontal del área de Moro. Pero poco le iba a durar la alegría pues en el minuto 27 su guardameta Zamora se lesionó y tuvo que entrar Iván. El Fraga dio un paso adelante y consiguió darle la vuelta al marcador antes del descanso en quince minutos de gran fútbol. Todavía por debajo en el marcador, Alexis mandó el balón al larguero en uno de los primeros avisos del Fraga antes de que llegaran los goles. Unai empató con una gran vaselina pasada la media hora de juego y también fue el encargado de hacer el 2 a 1 al mandar al fondo de la red un buen pase al segundo palo.En una de las últimas acciones del primer tiempo, Moria hizo el tercero tras un gran pase. Ya en la segunda mitad, el Fraga salió con la misma intensidad con la que había acabado los primeros 45 minutos y Novials logró hacer el cuarto en el minuto 52 tras una gran jugada colectiva en la que participaron un gran número de jugadores fragatinos. El Fraga quitó el pie del acelerador y Cabrero lo aprovechó para recortar diferencias, pero los tres puntos se quedaron en Fraga.

AJAX DE JUSLIBOL 1-2 TARDIENTA

Ajax Juslibol: Lacabrera, Ruberte, Camacho, Izquierdo, Cambra (Carbajal, 59), Galdeano (Ismael, 59), Minguillón, Viver (Gamarra, 24), Moreno, Carazo y Cortés (Sarr, 74).

Tardienta: Rodríguez, Bombín (Barquilla, 89), Esteire (Fraile, 46) (Villaba, 73), Okón, Baena, Val, Sanz, Monge, Buitrago (Escanero, 46), Ferruz y Gea (Pérez, 73).

Goles: 1-0, min. 44: Cambra. 1-1, min. 59: Val. 1-2, min. 79: Sanz.

Árbitro: Omar Diop. Amonestó a Galdeano; a Buitrago, Val, Bombín. Expulsó por roja directa al local Moreno (89’) y por doble amonestación a Gamarra (89’).

Comentario: El Tardienta consiguió remontar el tanto inicial del Ajax de Juslibol. En una primera mitad igualada, las primeras ocasiones llegaron por parte de los visitantes, pero no llegaron a materializarse. Los locales, por su parte, optaron por practicar un fútbol más directo, lo que les permitió tener más presencia en el campo contrario y, al filo del descanso, conseguir adelantarse en el marcador por mediación de Cambra.Tras el paso por vestuarios, el Tardienta pasó a dominar el encuentro y, en un ejercicio de eficacia, transformó sus ocasiones dándole la vuelta al marcador gracias a una salida a la contra que culminó Val y a un remate de volea de Sanz que acabó entrando por la escuadra.

ONTIÑENA 1-2 ALCOLEA

Ontiñena: Presa, Thiero, Puente (Emil, 85), Mir, Roda, Campo, Trota (Lamana, 59), Romero, Poy (Sánchez, 76), Fumanal y Sidibe (Riau, 76).

Alcolea: Mballo, Bah, Rahmani (Guillén, 71), Baringo, Sanz, Gou, Revilla (Ben, 71), Amadou, Ventura (Dobón, 46), Serrate (Pizarro, 89) y Samper (Fofana, 78).

Goles: 0-1, min. 18: Serrate. 0-2, min. 47: Revilla. 1-2, min. 54: Fumanal.

Árbitro: Florin Gherhiceanu. Amonestó a Trota, Poy, Lamana, Thiero; a Mballo, Dobón, Sanz y Pizarro.

Comentario: El Balsal de Ontiñena registró una muy buena entrada, con más de 200 espectadores, pero los locales no pudieron brindarle la victoria. Iker Serrate adelantó al Alcolea a los veinte minutos de juego y Revilla, nada más arrancar la segunda mitad, hizo el cero a dos para ampliar la renta. En el minuto 54, Lucas Fumanal recortó distancias y aunque ambos equipos tuvieron ocasiones para que el marcador hubiese sido más abultado, los tres puntos volaron a Alcolea.

VILLANUEVA 1-1 ZUERA

Villanueva: Moriano, Sucunza, Rodríguez, Quílez (Andrés, 46), Gil, Sánchez (Montañés, 64), Barrios (Mompel, 72), Ruiz, Boriko (Lahuerta, 72), García y Miguel (López, 64).

Zuera: Soto, Augusto (Flores, 75), Moreno, Sanjuan (Ibáñez, 66), Escusol, Láinez (Álvaro, 66), Molinero, Gracia (Sergio, 66), Pedrero, Gracia y Marco (Gimeno, 51).

Goles: 0-1, min. 31: Marco. 1-1, min. 38: Barrios.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Quílez, Gil, Ruiz, Montañés y Rodríguez; Sanjuan, Escusol y Álvaro. El local Ruiz fue expulsado por doble amonestación en el 71’.

Comentario: El Villanueva y el Zuera protagonizaron un partido cuanto menos igualado que se saldó con el reparto de puntos. Los visitantes fueron los primeros en golpear pasada la primera media hora de juego. Marco fue el encargado de lanzar una falta directa que se coló por la escuadra de la portería. No obstante, a los pocos minutos el Villanueva reequilibró el marcador por mediación de Barrios. El segundo tiempo se mantuvo igualado y con ocasiones para ambos conjuntos. Los locales se quedaron en inferioridad numérica en el minuto 71, pero eso no impidió que el Villanueva dispusiera de oportunidades para dejar los tres puntos en el Enrique Porta.

ALTORRICÓN 4-0 BIESCAS

Altorricón: Raúl, Ander, Genís, Llobet (Casinos, 70), Fode, Julen (Lenney, 65), Zamora, Joel (Amath, 65), Adriá, Pau y Yaya (Coulibaly, 70).

Biescas: Oliván, Jorge, Estella (Popescu, 24) (Climente, 46), Lardiés, Miguel, Alin (Klosterman, 59), Alberto (Morales, 64), Óliver, Vizcarra, Pes (Samper, 59) y Martín.

Goles: 1-0, min. 14: Joel. 2-0, min. 35: Pau. 3-0, min. 55: Llobet. 4-0, min. 63: Llobet.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a los visitantes Estella y Vizcarra.

Comentario: El Altorricón fue muy superior al Biescas y consiguió una contundente victoria por 4 goles a 0 en el derbi provincial. Poco tardó el equipo local en adelantarse en el marcador por medio de Joel, que aprovechó un error de la defensa del Biescas para regatear a Oliván y anotar el primero del partido. Antes de llegar al descanso, Pau, con una genial volea, hizo el dos a cero que dejaba prácticamente visto para sentencia el partido. En la segunda mitad, el Altorricón continuó dominando el partido, adueñándose de la posesión y llegando con mucho peligro al área de Oliván. De esta forma, en el minuto 55 llegó el tercer tanto. Damián vio al guardameta visitante adelantado y propinó un latigazo desde muy lejos para hacer el 3 a 0. El Biescas apenas generó peligro y se limitó a defender en campo propio para evitar que el grifo de los goles altorricenses se cerrase de una vez por todas. Pero no lo logró y tan solo ocho minutos más tarde, en el 63, de nuevo Damián mandó al fondo de las mallas el balón tras finalizar una gran jugada trenzada por los locales de costado a costado. Ya con el marcador tan abultado, el Altorricón bajó el ritmo y ya no hubo más goles. Con esta derrota, el Biescas continúa como colista del Grupo 1 de Regional Preferente, en el que todavía no ha conseguido puntuar después de acumular cinco derrotas en las cinco primeras jornadas de liga. El Altorricón, por su parte, se instala en la zona noble de la tabla después de sumar siete de los últimos nueve puntos.

EFB HUESCA 2-1 SARIÑENA

EFB Huesca: Borja, Vargas, Diallo, Sanagustín (Benedet, 79), Mauro, Montaño, Iker, Kenta (Mincho, 73), Jeremy (Alonso, 66), Emilio y Torres.

Sariñena: Pablo, Llorente, Laguarta, Villellas, Gálvez, Cortés, Marín, Ibra, Vinué (Ioan, 46), Durán (Huerva, 46) (Monge, 54) y Agustín.

Goles: 1-0, min. 1: Montaño. 2-0, min. 67: Diallo. 2-1, min. 71: Agustín.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Kenta, Emilio, Montaño; Villellas y Huerva.

Comentario: Nueva victoria y tres puntos que se lleva el Internacional de Huesca ante un histórico de la categoría como es el club deportivo Sariñena. Una jornada más el equipo oscense dormirá en la zona alta de la clasificación. Empezó pronto el cuadro visitante marcando en el minuto uno de partido. En una falta al borde del área tirada por Montaño no falla de cara a los tres palos y sube el primer tanto al marcador en una primera mitad en donde el Inter fue muy superior y supo llevar en todo momento el juego. Corría el minuto treinta y siete cuando una falta lateral a pocos metros del área grande era lanzada por Johnner al segundo palo y Diallo puso el segundo. El Sariñena recortó diferencias en la recta final y peleó por el empate en los minutos finales.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-1 JACETANO

Actur PI: Alejandro, Badr, Mariano (Alfredo, 76), Marín, Piñero, Rivas (García, 58) (Baciero, 76), Borao, Duato, Jiménez, Pablo (Melendo, 68) y Moha.

Jacetano: Gerardo, Diego, Urieta, Gracia, Díez, Aso (Fañanás, 77), Garrido (Antolín, 46), Bandrés, Jiménez, Borja (Azón, 87) y Guillermo.

Goles: 0-1, min. 49: Aso.

Árbitro: Hincapié Hurtado. Amonestó a Pablo, Jiménez, García; Díez, Garrido, Gerardo, Bandrés, Borja y Antolín. Expulsó con roja directa a los locales Badr y Piñero (89’) y a los visitantes Guillermo (44’) y Urieta (81’).

Comentario: El Actur Pablo iglesias y el Jacetano disputaron un partido sin apenas ocasiones de gol y que estuvo marcado por las expulsiones producidas en ambos conjuntos cuando mejor se encontraban. Aunque el Actur Pablo Iglesias acabó mejor la primera mitad el Jacetano, en inferioridad numérica y a los pocos minutos de haberse reanudado el juego, consiguió anotar el único gol del partido en una salida a la contra culminada por Aso. El Actur Pablo Iglesias no tuvo oportunidades claras para rescatar un punto.