Luis Enrique: "Es un placer entrenar a jugadores de tanta calidad"

Luis Enrique declaró abiertamente su felicidad por la victoria contra Portugal. Un triunfo que pone a España en la fase final de la UEFA Nations League a apenas dos meses de la Copa del Mundo de Catar. "La igualdad es lo que impera en el fútbol. Portugal es una selección top. En la primera parte, he insistido mucho, quizá demasiado en tener el balón y lo hemos tenido, es evidente que preferimos hacer los pases en campo contrario. La primera parte es necesaria para demostrar que el balón es nuestro En la segunda mitad tenía la sensación de que el gol iba a llegar. Repetimos Final Four y es una alegría muy grande", señaló.

Aunque Nico William protagonizó la mejor fase de juego de la selección, el entrenador quiso repartir los méritos. "Lo de Nico Williams, lo de Yeremy, lo de Rodri de central, lo de Busi, lo de Gavi… De Ferrán, de Pablo, de Álvaro, el único punta que ha jugado los 90 minutos. Para cansar a los laterales necesitas que Ferrán y Pablo hagan su trabajo. Esto es un equipo", señaló. Y añadió: "Es una maravilla entrenar a estos jugadores. La lista no es de 26, hay 40 que pueden venir al Mundial. Es un placer entrenar a jugadores de tanta calidad. La pena es que se van a quedar jugadores fuera. Es una alegría muy grande".

Sobre esto, Luis Enrique no quiso garantizar que esta lista se vaya a replicar para el Mundial: "No, porque va variando continuamente. Me quedo con las sensaciones de los jugadores. No nos olvidamos de muchos de los que han estado. Será difícil para mí".

Respecto a las dudas, el asturiano fue claro: "Las dudas en el fútbol van siempre en función de los resultados. Pierdo cero energía en esto. Si hoy hubiéramos perdido en el 85′, dirían que es un desastre y ahora es todo diferente. Esto no lo miro".