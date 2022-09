"Zaragoza nos va a llevar en volandas"

Luis Enrique analizó este viernes las claves previas del España-Suiza de mañana en una sala de prensa de La Romareda a reventar, en la que no cabía un alfiler. El técnico destacó el regreso de la selección a una plaza con el sabor histórico y la tradición de Zaragoza. “La Romareda es un campo que destila historia del fútbol. Me trae muy buenos recuerdos y eso que venía como visitante. El público nos va a llevar en volandas. Aquí la grada aprieta. Me gusta mucho volver a jugar en un estadio y en una ciudad como esta. Ojalá mi Sporting y el Real Zaragoza regresen pronto a Primera”, apuntó Luis Enrique.

Sobre el partido, el seleccionador destacó el nivel de entrenamiento de estos días. "Me fío mucho de las sensaciones de lo que veo entrenando. Ésta ha sido la mejor semana en calidad e intensidad de entrenamientos de toda mi carrera como seleccionador. No he visto a ningún jugador con ninguna duda. Incluso los nuevos, Borja y Nico y eso me hace ser optimista", apuntó.

Luis Enrique recalcó la trascendencia del duelo contra Suiza. "Independientemente del resultado de mañana, ganando a Portugal estaremos en la Final Four. No venimos a pasar el rato ni a especular. Jugarán los que considere más preparados. Hay muchas variables y nos centramos en lo que podemos controlar. Vamos a intentar disfrutar y hacer disfrutar a una afición tan futbolera como la de La Romareda. Pido que no se silbe el himno del rival, porque nos gusta que se respete el nuestro. Es muy futbolero intentar meter presión, pero cuando el balón ruede", solicitó.

Luis Enrique evaluó la posibilidad de que Borja Iglesias y Morata formen de inicio. "Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos. No cambiamos nuestra forma de atacar en función de los jugadores. Luego, cada jugador interpreta la manera de jugar. Ningún jugador condiciona la manera de jugar de la selección", señaló.

Por último, Luis Enrique comentó las fortalezas de Suiza. "Cuando un rival pierde en casa 0-1 y llevaba muchos añois sin perder toma riesgos y nos costó. Ellos presionan bien y saben sacar el balón. Será un partido muy difícil. Lo más positivo es que ningún equipo está a estas alturas sin objetivos. Ellos se juegan la permanencia y eso es una motivación. Será un partido igualado como los anteriores que hemos jugado contra ellos", apostilló.