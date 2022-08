Iván Martínez: "Entreno en el Ejea con la misma pasión que en el Real Zaragoza"

Hace dos años asumió el reto de dirigir al primer equipo del Real Zaragoza, club con el que antes fue Campeón de España Juvenil, hito en el fútbol aragonés. Este año dirigirá al Ejea, equipo que tomó en enero pasado y que este curso competirá en la Tercera aragonesa. Este fútbol también existe. E Iván Martínez y su itinerario demuestran que no se encuentra tan lejano de la élite. "Me llamó Salvador Mateo, presidente del Ejea, a finales de enero. El equipo estaba en situación desesperada en Segunda RFEF. Hicimos lo que pudimos… Firmé por lo que quedaba de temporada y un año más. Y aquí sigo, porque esto sigue siendo fútbol, y a mí me encanta el fútbol. Entreno en el Ejea de Tercera con la misma pasión con que entrené en el Real Zaragoza", afirmó Iván Martínez.

A principios de esta semana comenzó a entrenar el club cincovillés. Iván no entiende de categorías. Solo habla de fútbol. "Estoy en el Ejea porque quieren que esté en el Ejea. Yo voy a dar lo mejor de mí. Y eso es lo que exijo a los jugadores. Solo quedan cinco de la pasada temporada: Rafa Santos, Escuín, Ginovés, De Sus y el exjugador del Real Zaragoza Álex Sánchez. Hemos incorporado mucha gente joven, chavales con hambre que quieren trabajar, mejorar y ser algo en el fútbol. Esa es la mejor receta para que la afición del Ejea se sienta orgullosa de su equipo. A mi lado van a estar Víctor Búrdalo y Javier Logedo como preparador físico", explicó este hombre que se siente pleno, desarrollado, en el terreno de juego. «Hasta enero, hasta que cogí el Ejea, estuve viendo fútbol, mucho fútbol. Veía Champions, veía la Young League para seguir de cerca a los futbolistas con futuro, viajaba… Todo el fútbol me encanta, pero lo que me apasiona de verdad es entrenar. Este año he rechazado ofertas de un par de filiales porque tengo un reto, que no es otro que trabajar al límite para dejar al Ejea donde merece», reiteró Iván Martínez.

El nombre de Ejea gravita sin cesar en su mente, pero no olvida su itinerario en el Real Zaragoza. "Fue apasionante la conquista del título de España juvenil, algo que no se me olvidará jamás. Después, con el primer equipo, me siento orgulloso de haber dado continuidad a gente como Francés, Francho e Iván Azón, que hoy son fundamentales en el presente y el futuro del Real Zaragoza, y haber apostado por otros chavales que hoy tienen un porvenir evidente en el fútbol, como Luis Carbonell, que también debutó conmigo en el primer equipo", recordó Martínez.

El mes pasado, Carbonell; Mateo Mejía, jugador aragonés del Manchester United; y Jorge Alastuey, capitán del Barça juvenil, trabajaron con Iván Martínez en el Fútbol Indoor Zaragoza, espacio que gestiona en las puertas de Cuarte junto a Alberto Pérez, reputado preparador físico. El Ejea también se pasó por el escenario del fútbol bajo techo para continuar dando pasos en esta pretemporada del 2022. "Insisto en que este es el mismo fútbol. Trabajo con la misma energía que cuando lo hacía en la élite. Vamos a hacerlo bien esta temporada, estoy convencido de ello, igual que estoy convencido de que hay jugadores en el Ejea actual que van a impactar este año en la Tercera aragonesa. El objetivo es estar lo mejor posible el 11 de septiembre, cuando comience la competición. Aquí, igual que en la élite, nadie regala nada", expuso.

Respecto a la posibilidad de repetir el éxito que logró Néstor Pérez, cuando por fin ascendió al Ejea a Segunda División B, Iván Martínez consideró: "Que nadie tenga ninguna duda de que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, que lo vamos a intentar todo. El Ejea estará arriba, seguro. Queremos lo mejor para el Ejea".