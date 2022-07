Rafa Santos: "A mis 38 años aprendo cosas nuevas cada día"

Llegó a la Sociedad Deportiva Ejea procedente del Cuarte en el verano de 2013. Es decir, este próximo curso cumplirá su décima temporada bajo los palos de las Cinco Villas. ¿Cómo afronta el nuevo año?

Cada año que empieza una nueva temporada es como si fuera mi primer año. Esa es la clave, estar con las mismas ganas, la misma ilusión, excepto que sé que voy a seguir compitiendo en mi casa.

Actualmente, y más en el fútbol regional, no es muy habitual que un futbolista encadene una década en el mismo club.

No es habitual, la verdad. Hay gente que busca nuevos retos, nuevas metas. Yo soy de descubrir esos horizontes en el mismo sitio. Llevo 10 años aquí y quiero seguir descubriendo cosas con la SD Ejea. Cada año te das cuenta de que van pasando cosas nuevas. Se consigue el ascenso, luego nuevos retos de intentar mantener la categoría, nuevas estructuras de club, nuevas ilusiones, aparece el covid-19 y, con él, nuevas formas de competir… Es un nuevo capítulo del libro y a mí me apetece leer la historia completa.

¿Qué ha encontrado en Ejea que le hace estar tan a gusto?

Su gente, su entorno. Desde el primer día se me acogió como si fuera mi casa: Salvador Mateo, Celemín, Manuel… todos. Podría empezar a decir muchos nombres. Es como si hubiese llegado a una familia nueva y estas fueran mis raíces. No me planteo moverme de ahí. Nunca en verano he llegado a hablar con otro equipo. Tengo confianza y estabilidad como si estuviese en familia.

¿Cómo ha cambiado Rafa Santos en estos 10 años?

El que diga que no evoluciona… Con 18 años a veces piensas que sabes todo. A día de hoy, con 38 años, te das cuenta de que cada día siempre aprendes cosas nuevas, incluso de los más jóvenes. Aquí no solo se aprende de los veteranos. Hay gente joven que viene con ilusiones y todo suma. Tanto el que tiene 18, como el que tiene 38 o 50. Cuando llegué aquí era más joven y tenía otras condiciones, pero con la edad ganas en otro tipo de cosas: tranquilidad, experiencia… Sigo aprendiendo cada día.

Ha defendido la portería del Ejea más de 150 partidos. ¿Con cuál se queda?

Me quedo con varios. El primero, contra el Cádiz B, que es cuando logramos el sueño de ascender a Segunda B con la SD Ejea. Pero también guardo con mucho cariño ir a campos consagrados de Segunda B y ver el nombre de la SD Ejea: el Rico Pérez de Alicante, Castalia, el Mini Estadi en Barcelona…

¿Cuál es el objetivo del equipo para la próxima temporada?

Intentar conseguir el ansiado ascenso otra vez, pero siempre siendo muy cautos y yendo poco a poco, escalón a escalón. No hay que precipitarse. Es una liga larga, dura, y hasta finales de abril hay que tener los pies en el suelo.