El Teruel cae en la prórroga ante el Mérida y se queda sin ascenso

El Teruel se despide del sueño del ascenso a Primera RFEF tras un partido desafortunado en el que los aragoneses jugaron con un hombre menos durante más de una hora. El Mérida, que no fue superior a los turolenses en los noventa minutos, se llevó el partido en la prórroga y dejó sin premio la gran temporada de los hombres de Víctor Bravo.

El balón echó a rodar en La Nucía con un Teruel muy bien plantado sobre el terreno de juego. Los rojillos dominaban y llegaban con peligro por la banda de Aparicio, que superaba con facilidad a su par y sacaba centros peligrosos. En uno de ellos llegó la primera del Teruel, pero el remate de Emaná se marchó fuera. Minutos después fue Alfredo quien sirvió un gran centro para la llegada de Guille Andrés, que se sacó un testarazo que no cogió portería. El Mérida trató de reaccionar con acciones aisladas de sus hombres de ataque, pero Taliby se mostraba muy seguro saliendo a achicar. Sin embargo, pasada la media hora de juego llegó la jugada que cambió el partido: Lolo Pla le ganó la partida a Carlos Javier, que derribó al ariete cuando se plantaba frente al meta aragonés y el árbitro no dudó al expulsar al zaguero rojillo. Pese a la cartulina roja, el Teruel no bajó el ritmo y las últimas llegadas de la primera mitad fueron de los de Víctor Bravo, que embotellaron a los extremeños en su área.

Tras la reanudación, el Mérida saltó con más intensidad y con las ideas más claras. Lolo Pla avisó con una clara ocasión, pero su disparo a la media vuelta salió rozando la madera. Nacho Gómez obligó a Taliby a intervenir tras un testarazo ajustado al palo, pero el guardameta se mostró muy seguro y despejó a córner. Pese a la inferioridad, el Teruel no perdía la ocasión de salir con peligro cuando tenía la ocasión y Emaná gozó de la más clara, pero Montoya voló para privar del gol a los de Pinilla. La oportunidad mejoró al Teruel, que volvió a poner en apuros a Montoya con un potente disparo cruzado de Ceballos que salió fuera. El Mérida se estiró en los minutos finales con un Igor Rocha entonado, pero sus remates no cogieron portería y el encuentro se marchó a la prórroga.

El tiempo suplementario fue un infierno para los turolenses, pues a los cuatro minutos se adelantó el conjunto extremeño por medio de José Gaspar, que superó a Taliby con una volea seca al palo corto. Además, Cabetas fue expulsado en la celebración del gol tras ver la segunda amarilla por una supuesta agresión a Bonaque. Los de Víctor Bravo buscaron reaccionar, pero se encontraron faltos de fuerzas y de efectivos y el Mérida golpeó de nuevo al filo del descanso por medio de Nacho. Los aragoneses siguieron luchando en el segundo periodo, pero el Mérida se defendió bien y el resultado no cambió.

Mérida: Montoya, Bonaque, Nacho Goma (Mario Robles, 85), Lolo Plá (Pedro, 109), Higor (Carmelo, 106), Emilio Cubo, Aitor Pons (Perero, 85), Nacho, Felipe (Camps, 90), Artiles y Diego López (Gaspar, 64).

Teruel: Taliby, Hermelo (Julen, 84), Carlos Javier, Cabetas, Ceballos, Jaime, Borja Romero (Tatín, 91), Aparicio (Comeras, 97), Alfredo (Kevin Lacruz, 91), Emaná (Fabio, 97) y Guille (Hakim, 43).

Goles: 1-0, min. 94: Gaspar. 2-0, min. 105+2: Nacho.

Árbitro: Roca Robles. Amonestó a Aitor Pons, Bonaque. Expulsó con roja directa a Carlos Javier (41’) y por doble amonestación a Cabetas (95’).

