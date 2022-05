Ancelotti: "Mereceremos ganar la Champions por lo que hagamos en la final"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro que para el club y el equipo "es un éxito" tanto el jugar la final de esta edición de la Liga de Campeones (este sábado), "el partido más importante del fútbol mundial", como el hacerlo por quinta vez "en ocho años", y aseguró que "la ilusión y la motivación es grande", mientras que cree que, pese a la épica con la que han llegado a París, solo merecerán levantar el título por lo que hagan "en la final".

"La competencia cada año en Europa va a aumentar y hay muchos equipos que tienen el objetivo bastante claro de ganar la Champions. Jugar una final ya es un éxito con toda esta competencia que tenemos alrededor, la quinta final en ocho años es un éxito muy grande", señaló Ancelotti este martes en rueda de prensa.

El italiano indicó que "el equipo está bien", incluido David Alaba y que solo tienen "un pequeño problema" con Marcelo, al que restó importancia. "Estamos en buena condición física y con mucha ilusión, estamos preparando el partido con la máxima tranquilidad, focalizados en lo que queremos hacer", apuntó.

"La ilusión y la motivación es grande, jugamos el partido más importante del fútbol mundial y vamos a darlo todo. Hace ocho años de la final de Lisboa y este equipo ha logrado mucho y todos los madridistas están orgullosos de este equipo y del club, y los que estamos dentro también, y lo disfrutamos. El sentimiento es de disfrutar este momento y de prepararlo bien. Ahora estamos tranquilos y alegres, y cuanto más nos acerquemos llegará la preocupación, que es bastante normal", subrayó. El técnico insistió en que el vestuario está "bien" y destacó que es un "buen 'mix'" que haya jugadores con más y menos experiencia en finales. "Muchos de estos jugadores van a jugar su cuarta final. Les pediré que me expliquen cómo han preparado la final, no tengo que enseñarles nada a estos jugadores. Será una previa con tranquilidad e ilusión, pero este equipo está más acostumbrado que otros a jugar este tipo de partidos", añadió.

"Tienes que meter en la cabeza de los jugadores lo que tienen que hacer en el campo. Es importante focalizarse antes del partido en lo que tienes que hacer", explicó sobre las horas previas, comparándolas con las de 2014 en Lisboa. "Aquella fue una previa con mucha más presión, hacía muchos años que el Real Madrid no ganaba la Champions, era casi una obsesión. Ahora el madridismo está motivado pero con menos obsesión, eso nos puede dar ventaja", recalcó.

"No me da vértigo ser el único con cuatro Champions"

Así, Ancelotti recalcó que, aunque ahora han sido "invencibles", la épica de las eliminatorias previas no les permitirá ser campeones por 14º vez en su historia. "Nunca hemos bajado los brazos cuando todos pensaban que sí lo haríamos. A veces piensas que hemos tenido suerte, pero el ambiente del Bernabéu fue especial", comentó, confesando que no se ha visto fuera de la competición "nunca" este curso y que no le da "vértigo" poder convertirse en el único entrenador con cuatro Champions.

"Mereceremos ganar la Champions por lo que hagamos en la final. Lo que hemos hecho en las eliminatorias nos hace merecer llegar a la final, cuando nadie lo pensaba. Sobre todo por el compromiso. Nadie nos han ganado en compromiso y motivación. Pero esto no es suficiente para ganar la Champions, hay que jugar bien y tener el mismo compromiso en la final", pidió para este sábado. Así, Ancelotti espera que el equipo que tenga que remontar sea el Liverpool, después de eliminar a PSG, Chelsea y City dándole al vuelta a un resultado adverso. "Ojalá que no tengamos que remontar. Tenemos mucho respeto por el rival. El Liverpool lo ha hecho muy bien en este tramo final, estamos ilusionado por jugar contra ellos, va a ser entretenida, igualada y competida", auguró.

"Nos hemos enfrentado muchas veces. La tragedia deportiva del 2005... Después fue la venganza en 2007. Ahora otra vez. Es un club que respeto, una de la cosas más bonitas de mi carrera fue ver cómo Anfield empuja y empuja. He pasado dos años en Liverpool al otro lado, con una rivalidad muy grande. El año pasado ganamos en Anfield.... Me gusta su historia, su ambiente, es un equipo histórico, jugar una final contra ellos es especial", valoró sobre el Liverpool. Concretamente, opinó sobre las palabras del extremo 'red' Mohamed Salah, que admitió que quiere "venganza" tras la final de Kiev en 2018. "Puede ser una motivación extra para nosotros. También perdimos una final en París contra el Liverpool en 1981, podemos querer venganza como Salah", recordó.

No será un partido "de 90 minutos"

El técnico italiano expresó que el equipo 'red' es "uno de los mejores equipos" en el aspecto físico, aunque no cree que sea un asunto "que determine el partido". Sí reconoció que prepararán una lista con tiradores de penaltis, conscientes de que no será un encuentro "de 90 minutos". "He tenido dificultad en mi carrera para encontrar cinco jugadores para tirar, puede pasar que alguien se esconda debajo del banquillo", bromeó. "Si hemos llegado a la final es porque los que han entrado solo tres-cuatro minutos están ahí para ayudar al equipo. Estoy muy tranquilo, la alineación es el último problema", comentó Ancelotti, que apuntó que Hazard o Bale pueden tener su oportunidad en París.

Preguntado por su experiencia al frente del banquillo blanco, el italiano puso en valor la "continuidad de Vinicius" como lo que más le ha sorprendido en esta segunda etapa, además de la "humildad" de jugadores que levantaron la décima Copa de Europa con él de entrenador. "Hemos sido capaces de crear un buen ambiente en Valdebebas. Cuando los trabajadores vienen aquí son felices, cuando trabajas en un ambiente con una buena dinámica eres capaz de ganar lo máximo", enfatizó.

Finalmente, no le dio demasiada importancia a lo sucedido con Kylian Mbappé y si puede servir de acicate para su equipo. "Está bastante claro para nosotros pensar en lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, tenemos respeto a todos y a sus decisiones y las de sus clubes. Tenemos que hacer nuestro trabajo y es simple en lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final", zanjó.