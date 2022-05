Hasta Lambán opina sobre Mbappé: "Hay que apostar por la defensa de la razón sobre el dinero"

Si a usted le gusta el deporte (y aunque no le guste), esta semana no habrá parado de oír el nombre de Kylian Mbappé. El astro francés ha estado hasta en la sopa, y es que el culebrón sobre su renovación con el PSG o el posible fichaje por el Real Madrid parecía no tener fin.

Esta historia que abarrotó los medios de comunicación terminó este sábado con la sorpresa de que el jugador francés renovaba por el conjunto parisino durante tres temporadas más, cerrándole así la puerta al Real Madrid después de, según varios medios de comunicación, tener un acuerdo verbal con ellos.

Ante este panorama, las redes sociales se inundaron este sábado de opiniones de todo tipo con respecto a la jugada de Mbappé. Que si realmente no es tan madridista como parecía ser, que si todo lo ha hecho por el dinero, que si el Madrid ya no lo va a volver a querer fichar... Y quien también ha atrevido a mojarse ha sido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en su Twitter.

"Esto piensa un amigo mío sobre el 'affaire' entre el joven Mbappé y el Real Madrid: no hay mal que por bien no venga", escribe el mandatario aragonés en su cuenta, adjuntando dos capturas de pantalla de una conversación de Whatsapp. En el mensaje se puede leer: "Hay una cosa que Mbappé no tiene clara y es que él necesita muchísimo más al Real Madrid de lo que el Real Madrid lo necesita a él. Y Mbappé no se da cuenta de que el privilegio no es que pueda venir al Madrid sino que el Real Madrid le haya elegido a él".

Esto piensa un gran amigo mío sobre el affaire entre el joven #Mbappé y el @realmadrid: no hay mal que por bien no venga. Por lo demás, hay que apostar por que la defensa inteligente de lo razonable acabe prevaleciendo sobre la injustificable y miserable prepotencia del dinero pic.twitter.com/Om1xXK74GG — Javier Lambán (@JLambanM) May 22, 2022

Javier Lambán no se ha quedado al margen y también ha dado su opinión respecto al tema, aunque de manera más escueta que su amigo. "Por lo demás, hay que apostar por que la defensa inteligente de lo razonable acabe prevaleciendo sobre la injustificable y miserable prepotencia del dinero", asegura el presidente de Aragón.