Xisco Muñoz: “Hay que jugar el derbi con corazón y alma”

Para el entrenador de la SD Huesca, Xisco Muñoz, el derbi aragonés tampoco es un partido más. Ha disputado partidos de rivalidad en el césped y este sábado ha confirmado que le “encantan”. El balear lo tendrá que ver desde la barrera, pues cumplirá el segundo y último partido de sanción, y e la previa ha transmitido el mismo mensaje que a sus futbolistas durante la semana. Quiere que se juegue “con corazón y alma” y pide que los equipos y las aficiones sean “un ejemplo para todos, que apoyen a sus equipos, se diviertan y se respeten”. En lo puramente deportivo, cuenta con todos sus jugadores, incluidos Escriche y Gerard Valentín después de que trabajasen al margen el viernes.

Xisco ha podido palpar durante la semana la ilusión que llena las calles de la ciudad y se muestra convencido asimismo de que “la gente de Zaragoza vendrá con ese estado positivo. El estadio se va a llenar por primera vez y hay que disfrutarlo. Cuando vas por la calle ya lo vives. Es especial y lo hemos transmitido, que hay que darlo todo”, ha reflejado con entusiasmo. Se trata de un partido “especial, de los que hace afición” y considera que se tiene que “estar a un gran nivel ante un gran equipo. Importaran los detalles, es un derbi”.

Confía en que los azulgranas muestran la versión local que les ha llevado a encadenar cinco partidos en El Alcoraz sin perder. “Vamos paso a paso y hay que seguir con la dinámica que llevamos en casa, en un buen momento”. Pide “seguir mejorando y creciendo. Son tres puntos muy importantes y hay que salir como lo hemos hecho últimamente. Juntos es mucho más fácil ese buen inicio de encuentro que ya hemos conseguidocon la afición”. El Real Zaragoza “va al límite en todas la acciones, transita muy bien y pone buenos centros laterales. Es un partido muy atractivo al que tenemos que entrar con fuerza, que se note que vamos a por los tres puntos”.

El balear pide “tener el control de las emociones, que no nos afecte ninguna situación y no haya expulsiones tontas. Lo hemos trabajado y los jugadores tienen experiencia en Segunda. Perder la tranquilidad sería un error”. Y quiere que sus futbolistas no convivan con una presión excesiva, lo que lleva a afirmar que “no es un todo o nada, habrá que seguir ganando luego. Son tres puntos importantes para todos los equipos. Lo más importante es que estamos encontrando ese 'click' y estamos en un momento que debemos seguir alargando”.

Un Huesca más curtido que el Real Zaragoza puede hacer valer su mayor experiencia, aunque Xisco matiza que esta “a veces importa y otras no. Puede perjudicar el exceso de responsabilidad. Hay que encontrar el punto de darle la importancia que tiene. Es de valorar que la gente apoye y el campo esté lleno. Es el momento de ese empujoncito porque habrá momentos difíciles en un partido muy disputado”.

Preguntado por la posibilidad de que Pulido ocupe el lateral diestro, como en los minutos finales de Fuenlabrada, ha replicado con que “tenemos muchísimas opciones para el lateral, hay que buscar soluciones y podemos utilizar una defensa de tres en momentos de partido. Sabemos que no es su posición, pero Pulido siempre cumple donde se le ponga”. Xisco Muñoz se verá obligado a vivir el derbi fuera del área técnica. Una traba que quiere convertir en fortaleza: “Antonio Calle (segundo entrenador) y el staff sabemos unirnos en los momentos más difíciles, que es cuando el técnico no está. Todos lo vamos a vivir al máximo porque es bonito, sobre todo para la gente de casa”.