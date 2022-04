Miguel Aguilar, de 12 años, no recuerda al Real Zaragoza en Primera División. Antonio Estallo, Toné, de 78, sigue a la SD Huesca desde su fundación en 1960 y ha conocido El Alcoraz desde que se levantó cinco décadas atrás. Dos generaciones que estrecharon sus manos en el encuentro de aficionados de los dos equipos organizado por HERALDO en la antesala del derbi aragonés. Azulgranas y blanquillos creen que será un encuentro “muy parejo” entre dos escuadras en un momento de lucidez de la temporada y difieren en cuanto a sus consecuencias: para unos, el ganador será claro candidato al ‘play off’; para otros, hará falta más que llevarse los tres puntos del estadio oscense.

Toné y Vicente Soler son miembros de la peña Fenómenos Oscenses, mientras que Miguel Aguilar, hijo y padre, lo son de la peña zaragocista El Cachirulo de la capital aragonesa. Les acompañó Alberto Rodrigo, presidente de la peña Orgullo Maño de Pinseque, para poner en común sus sensaciones ante el encuentro de este domingo. Toné se confesaba “nervioso” y creía que “el que tenga la suerte de meter el primer gol tendrá una opción muy grande de ganar el partido. Ahí tenemos la diferencia. Juegan por el estilo los dos equipos. El Huesca tiene jugadores de categoría, pero el Zaragoza cuenta con jóvenes que corren mucho y le dan los puntos”.

Rodrigo atisbaba un derbi “bastante parejo”, aunque da un porcentaje mayor de opciones al Real Zaragoza: “Me da la impresión de que venimos un poco mejor. El Huesca ganó también la semana pasada, pero a qué rival, el Fuenlabrada. Nosotros al Girona, se nos dan bien los equipos grandes, solo hemos empatado con Tenerife y Valladolid. Va a ser muy igualado pero espero que nos llevemos el gato al agua”. Toné le matizó que “los dos tenemos las mismas posibilidades pese al punto de diferencia. El que tenga la suerte de enlazar tres victorias se puede meter en el ‘play off’. Si no, no”.

Rodrigo se mostraba seguro, en cambio, de que “si uno gana saldrá reforzado. Si se empata seguirá todo igual, pero es cierto que nos quedan duelos con rivales directos que están por encima. En caso de ganar en Huesca y hacerlo después, podría ser. No hay que tirar las campanas al vuelo, ni hace dos meses íbamos a bajar ni ahora a subir. Como es un derbi, los zaragocistas queremos ganar y si puede ser por goleada, pero luego hay que jugarlo”.

Miguel Aguilar, padre, subió la apuesta y estaba convencido de que “los tres puntos van a ser morales. El que gane el derbi va a jugar el ‘play off’ seguro, porque será un impulso. Contra el Amorebieta y el Girona parecieron dos equipos diferentes. Jugar fuera de casa y ganar lo vas a arrastrar cuatro o cinco partidos”. Vicente Soler también se revelaba convencido de que este domingo se verá un gran derbi en El Alcoraz, pues “llega en el mejor momento de la temporada para ambos y lo puede ganar cualquiera. Son dos equipos distintos y con un nivel competitivo muy alto. No tengo tan claro que el vencedor pueda jugar la fase de ascenso, hay que ganar varios partidos. Será un derbi muy bonito, una tarde fantástica de fútbol y ambiente, como los derbis anteriores. Puede ganar cualquiera”.

El Real Zaragoza acude a El Alcoraz “en mejor momento que en la primera vuelta”, aseguró Rodrigo, “y será diferente, de arriba abajo. No nos olvidemos de que la del Huesca es la cuarta masa salarial más alta y nosotros, la 14ª. En teoría tienen mejor equipo pero está la cosa muy pareja”. El punto que separa a la SD Huesca de los zaragocistas también delata el interés que ha despertado el derbi aragonés, pues ha habido más demanda de localidades de la máxima que permiten los 9.000 asientos del estadio.

Entre las dos aficiones, “ha habido rivalidad y la habrá”, reflexionaba Soler. A su entender, “el Huesca ha estado dos temporadas en Primera, cosa que el Real Zaragoza no en estos años, y eso frustra un poco a sus aficionados. Siempre hay gente que envenena el partido, pero en nuestro caso hay una relación fantástica con la federación de peñas”. Cree que “hay un sector al que no le agrada que haya buen ambiente. Una cosa es la rivalidad y otra las formas, lo deseable es que gane quien gane se vea un buen partido y no pase a mayores”.

Aguilar le rebatía diciendo que “nuestra frustración está en casa, por cómo se ha dirigido el club. Ojalá estuviésemos los dos clubes en Primera División. La rivalidad, conforme subes de categoría, aumenta. Hay más aficionados y crece ese pique. He visto formas extraordinarias y formas horribles en los dos estadios. Están las dos caras de la moneda. En la máxima categoría esa rivalidad se multiplicaría. El Huesca sí ha tenido una buena gestión. Subir a Primera no será nada bueno y queremos una buena gestión, no nos molesta que el Huesca esté arriba”. Y Rodrigo le acompañaba: “Nosotros seguiremos presumiendo de un palmarés de grande de España a pesar de tantos años en Segunda, y el Huesca de que ha estado allí”.