"Va a haber un ambiente increíble, te haces futbolista para partidos como el derbi"

Las camisetas de Jorge Pulido y Alberto Zapater son mapas en los que se pueden leer las claves del derbi aragonés de este domingo en El Alcoraz. Los capitanes de la SD Huesca y Real Zaragoza, a los que HERALDO reunió este miércoles en la céntrica plaza de Navarra de la capital oscense, escenario de celebraciones de los éxitos azulgranas, pueden hablar con propiedad de lo que supone una cita que ha generado una expectación mayor si cabe por la buena trayectoria de ambos conjuntos en los últimos tiempos. El cordial encuentro entre ambos, en el que desgranaron los matices del partido, anticipa un duelo en el que puede estar en juego un final de temporada para ilusionarse.

Opciones de 'play off'

Pulido: "Alcanzar la sexta plaza es difícil pero no imposible". Pulido mantiene los pies en el suelo, sigue la línea trazada por el club en las últimas jornadas sin descartar nada tras un año complicado que aún puede enmendarse. "Es difícil pero no imposible. Solo pienso en acabar la temporada, un año duro que nadie imaginábamos, ojalá podamos ganar y soñar con el ‘play off’, pero es una carga que nos ha pesado mucho. Cuando nos hemos liberado hemos empezado a ser un equipo compacto y a ganar", señalaba.

Zapater: "Si queremos soñar, pasa por ganar el domingo". Sin darle un valor definitivo al partido del domingo, el capitán del Real Zaragoza reconocía que el equipo que gane saldrá "muy reforzado" hacia el futuro. "Si queremos soñar, pasa por ganar al Huesca", resumió, aunque recordando que después del derbi todavía quedarán 18 puntos en juego y en el fútbol "puede pasar de todo".

El momento del equipo

Pulido: "Nos encontramos en el mejor momento del año". Azulgranas y zaragocistas alcanzan el derbi en un momento de forma muy parejo y, para Jorge Pulido, "jugar este partido en casa siempre es especial para todos. Después de un año duro estamos en el mejor momento de la temporada. Nos preparamos con prudencia y humildad tras ganar en Fuenlabrada, hemos de estar todos juntos y con ganas".

Zapater: "El triunfo ante el Girona ha devuelto la ilusión". El Real Zaragoza llegará a este crucial encuentro reforzado por la victoria sumada el pasado fin de semana ante el Girona, un triunfo que, según reconoció Zapater, ha devuelto la "ilusión" por llegar al sexto puesto. "No dependemos de nosotros, pero, si ganamos partidos, estamos convencidos de poder llegar arriba", adelantó el ejeano.

Los capitanes del Huesca y del Real Zaragoza, Pulido y Zapater en la plaza de Navarra de Huesca. Javier Navarro

Las claves del partido

Pulido: "No podemos cometer los errores de esta campaña". Más que reparar en los peligros del Real Zaragoza, el central prefiere "mirarnos a nosotros mismos. Viene un gran equipo y haciendo las cosas bien podemos ganar. No podemos cometer errores que se han cometido esta campaña. Ojalá nos llevemos una alegría y nos situemos más cerca del 'play off', pero si lo ponemos como objetivo nos equivocaremos".

Zapater: "En duelos así, da igual cómo llegue cada uno". Solo un punto separa ahora mismo al Huesca del Real Zaragoza. Las diferencias entre ambos equipos son mínimas a pesar de que, tal y como explicaba Zapater, el "músculo económico" de los azulgranas es mayor. "Sus expectativas están en ascender, pero nosotros también vamos a por todas. A estos partidos da igual como llegues. Va a estar muy igualado y puede ocurrir cualquier cosa", anunció el centrocampista.

Influencia sobre los jóvenes

Pulido: "No hay que decir nada, los hechos hablarán". El manchego no considera necesario instruir a los más jóvenes sobre lo que supondrá el derbi aragonés: "Los hechos hablarán por si solos en cuanto lleguemos al estadio. Por mucho que te digan qué es un derbi, hasta que no lo vives no es la realidad. Será un domingo especial y único".

Zapater: "Estamos preparados para ese ambiente". Al igual que Pulido, Zapater tiene un rol de líder que trasciende lo meramente deportivo. El capitán lanzó un mensaje a los más jóvenes de la plantilla, a los que ve "preparados" para una cita de estas características. "El proceso de la presión lo han ido llevando poco a poco por el tema del coronavirus. No pasaron a jugar con el campo lleno directamente; todo está yendo poco a poco, y están preparados. El Alcoraz estará a rebosar, con un ambiente maravilloso, y cuando de pequeño quieres ser futbolista es para jugar partidos así. Les pido que disfruten", valoró, en referencia a lo que vivirán canteranos como Francho, Francés o Iván Azón.

La rivalidad

Pulido: "Cuando el pequeño queda por encima, aumenta". Cree Pulido que en los últimos años la rivalidad ha crecido y que "antes el Huesca era el equipo en un escalón o dos por debajo, Cuando ves que ese equipo pequeño no lo es tanto, te compite y queda por encima de ti, esa rivalidad aumenta".

Zapater: "Me gustaría que al Huesca le fuera bien. Ojalá estuviéramos los dos en Primera". Alberto Zapater incidió en que la rivalidad es sana y lo mejor para la Comunidad sería que ambos equipos ascendieran a la máxima categoría. "El derbi es un día para disfrutar y competir. A mí me gustaría que al Huesca le fuera bien y ojalá estuviéramos los dos en Primera. Cuando he ido ahí me han tratado bien, tengo amigos, y ahora es un partido todavía más especial porque nos jugamos mucho", dijo el mediocampista.

Las aficiones

Pulido: "Será la mejor entrada que ha habido en El Alcoraz". El capitán azulgrana se mostraba convencido de que "va a ser el partido que más aficionados metemos en El Alcoraz, se prevé un ambiente increíble, el de las grandes citas. Eso tiene que demostrar que unidos se pueden hacer grandes cosas".

Zapater: "Nosotros también vamos a tener el apoyo de nuestra gente, que se hará notar". El Real Zaragoza contará con el apoyo de 189 seguidores en El Alcoraz. Esta cifra está muy por debajo de las más de 1.000 solicitudes presentadas, pero, con todo, Alberto Zapater está convencido de que la gente "se hará notar" en la visita a Huesca: "La afición está ilusionada con nosotros y vamos a intentar soñar hasta el final".

Su recuerdo más especial

Pulido: "El 0-1 de La Romareda fue increíble". El jugador se queda con dos derbis: "El partido que ganamos en 2020 en La Romareda (0-1) fue increíble porque al final nos acercaba a poder llegar a Primera. También me quedo con el que ganamos el año de Rubi (3-1)". En el primero de ellos, su polémica acción con Javi Puado precedió al gol de Javi Galán en el tiempo de descuento.

Zapater: "Me quedo con los dos triunfos en El Alcoraz". Si Zapater tuviese que quedarse con uno, sería con la victoria sobre la lluvia y el barro en el derbi del 4 de febrero de 2017. Los goles de Dongou (dos) y Ángel le dieron el triunfo al Zaragoza por 2-3. "Me quedo con aquel partido y también con el que ganamos con gol de Ander porque aquella temporada acabamos ascendiendo", recordaba.