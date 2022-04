Pulido cree que la SD Huesca llega al derbi “en el mejor momento de la temporada”

Jorge Pulido, el capitán de la SD Huesca, siempre dota de contenido a sus comparecencias, que sirve para palpar la situación anímica de una plantilla que se siente “en el mejor momento de la temporada” para afrontar el derbi aragonés de este domingo en El Alcoraz frente al Real Zaragoza (18.15, Aragón TV y Gol). El defensa ha repasado la actualidad azulgrana en el día de la vuelta a los entrenamientos y trasladado la “ilusión” por superar a un rival del que solo les separa un punto en una cita “que siempre es especial para todos”.

La racha de diez de los últimos doce puntos sumados eleva a los de Xisco Muñoz a afrontar el partido con optimismo. Una cita que también puede endulzar una temporada “dura” y que se prepara desde este miércoles “con prudencia y humildad" tras ganar en Fuenlabrada. Pulido se quiere aferrar a la regularidad puesto que “dos partidos malos te vuelven a poner donde estabas. Hay que estar todos juntos y con ganas”.

La SD Huesca no mira tanto al Real Zaragoza como a “nosotros mismos”: “Viene un gran equipo y haciendo las cosas bien podemos ganar. No podemos cometer errores que se han cometido esta campaña”, ha recalcado el capitán, que detecta que “se ha hablado más de las derrotas o de la mala racha que del derbi. Llevo 5 años aquí y este quizá ha sido el de mensajes más pesimistas en la calle. Quizá lo merecemos. La semana del derbi se olvida todo. Si bajas el pistón cualquiera te pinta la cara”, ha insistido.

Puede hablar con conocimiento de causa de este tipo de citas. “He tenido suerte de ver El Alcoraz lleno y el derbi es algo especial. Ojalá podamos dar una alegría y en el fútbol hay que poner ganas y transmitir”, considera el capitán, que también ha aludido a un ‘play off’ “difícil pero no imposible”. La sexta plaza ha dejado de ser una obsesión que se puso en contra del equipo oscense y Pulido solo piensa en “acabar la temporada en un año duro que nadie imaginábamos, ojalá podamos ganar y soñar con el ‘play off’, pero es una carga que nos ha pesado mucho. Cuando nos hemos liberado hemos empezado a ser un equipo compacto y a ganar”.

Si una imagen se recuerda de Pulido en los derbis es la de la acción con Javi Puado en el encuentro del 30 de junio de 2020, pero no se siente “demonizado” desde entonces: “Tengo esa jugada con Puado y se les rompe el sueño de subir, por eso se le da esa importancia. Pienso en mí, en el Huesca y en ganar el domingo”. Prefiere que se “disfrute de un momento bonito” sin perder de vista que “hay equipos y grandes ciudades que se han ido a la mierda, si apoyamos todos ojalá demos una alegría y estemos más cerca del play off; si lo ponemos como objetivo, nos equivocaremos”.

Para ello, las claves del SD Huesca-Real Zaragoza pasan por “mirarnos a nosotros mismos y cuidar los detalles, ellos tienen buen equipo y gente peligrosa arriba. Esta temporada hemos sufrido ciertas desconexiones y hay que estar a tope para sumar los tres puntos”. Ya recuperado de la lesión en el gemelo, que le llevó a forzar para jugar en Alcorcón y recayó, se ve actuando “hasta de portero, un derbi se juega donde sea. He jugado de lateral izquierdo en Primera y no sé darle con la izquierda... Lo intento hacer lo mejor que pueda y que el mister decida”, después de desempeñarse como lateral diestro durante unos minutos la pasada jornada en Fuenlabrada.

Por último, el capitán azulgrana ha valorado la situación producida con Kelechi Nwakali tras la rescisión de su contrato y las duras acusaciones que vertió sobre el club. “Se equivoca en muchas situaciones. En enero no cogía el teléfono y no fue responsable, como en pretemporada por no llegar a tiempo o no estar en situaciones en que le necesitábamos. Podía ayudar al equipo y no lo hizo”, ha zanjado.