El Alcoraz vibra con la fiesta del fútbol femenino aragonés

El final fue un resumen perfecto de lo vivido. Las jugadoras de los dos equipos entremezcladas, abrazadas, dando la vuelta al estadio y con el público aplaudiéndoles. No hubo lleno en El Alcoraz, pero no por ello lo que fue toda una fiesta del deporte aragonés quedó deslucida, ni mucho menos. 5.768 espectadores apoyaron y confirmaron la pujanza del fútbol femenino con el derbi entre la SD Huesca y el filial del Zaragoza CFF como marco. La cifra no supera a las 10.000 personas que se congregaron en La Romareda en 2009 para presenciar la final de Copa entre el Prainsa, como se denominaba entonces el club zaragozano, y el Espanyol. Lo que este sábado había en juego eran los tres puntos correspondientes a la penúltima jornada del grupo tercero de Primera Nacional, la tercera categoría. Se los adjudicaron las locales con un gol de la japonesa Akane (1-0), pero eso casi fue lo de menos. De lo que se trataba era de dar visibilidad a una actividad que está en pleno auge y se consiguió de pleno. 2.350 fichas maneja la Federación Aragonesa en la actual temporada, por las alrededor de 900 de 2019.

Como los equipos llegaban con los deberes hechos, ambos ya tienen la salvación matemática bajo el brazo, el objetivo con el que iniciaron el curso, de lo que se trató fue de disfrutar. Se hizo antes, durante y después, y tanto sobre el césped como en la grada. Hubo sonrisas y muchas emociones.

El ambiente generado en los aledaños de El Alcoraz desde bastante antes del pitido inicial ya hizo notar que el día era especial. Dentro, los minutos previos se dedicaron a los necesarios reconocimientos. El club azulgrana, que había promovido el evento con lemas como ‘El Alcoraz por la igualdad’ y ‘Es la hora de llenarlo’ hizo que sus cinco conjuntos de categorías base formasen un pasillo a ‘las mayores’, las que iban a ser las protagonistas. Después, todas se situaron alrededor del círculo central para homenajear a las capitanas Laura Salinas y Beatriz Lacaba, ‘Totti’, que cuelgan las botas. También se entregó la ‘Butaca de honor’ a María Jesús Albert, la socio número uno de la SD Huesca a partir de la próxima temporada, y la cantante María Pardo entonó el himno azulgrana además de dedicar unas cariñosas palabras a Azucena Garanto, la responsable de la sección femenina del club oscense.

Derbi de fútbol femenino en El Alcoraz: SD Huesca - Zaragoza CFF B Heraldo.es

En las gradas no faltaron las pancartas de apoyo a las jugadoras, a las locales Iris Arnas y Sara González por ejemplo. Hubo bombos y, por supuesto, se hizo la ola. "Es todo muy emocionante", confirmó Abril Cerezuela, niña de once años que había llegado junto a su madre, su hermana y sus compañeras de la Peña Ferranca. "Son muy necesarios este tipo de acciones para que las niñas disfruten y el deporte femenino se haga notar", le apoyó su progenitora. La procedencia de los espectadores abarcó varios puntos de Aragón e igualmente en el palco no faltó una nutrida representación institucional. Entre otros, estuvieron presentes la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, el alcalde de Huesca Luis Felipe y el director general de Deporte, Javier de Diego.

En lo futbolístico, los dos equipos se mostraron de inicio nerviosos, aunque fue el Huesca el que se hizo con la batuta y fruto de ello Akane marcó a los 16 minutos aprovechando un pase en largo. El Zaragoza CFF B se asentó después mejor, pero no generó peligro y ya en la segunda parte el paso de los minutos se hizo notar.

Ficha técnica

SDHuesca: Núria Rodríguez (Alonso, 46), Julia Sanz, Esther, Paz Sánchez, Laia, Rocío (Lau, 66), Iris Arnas, Totti (Marta Hernán, 60), Manogué (Carol, 76), Akane y Sara González (Laura Royo, 46).

Zaragoza CFF B: Lucía Mallén, Estrella, Sara Fernández, María González (Andrea, 33), Mercano (Cavero, 72), Elena Valej, Susana (Natalia, 81), Teresa (Guillén, 72), Leyre, Darian (Candela, 81) y María Muñoz.

Goles: 1-0, min. 16: Akane.

Árbitro: Mireia Melero.

Incidencias: Partido de la vigésima quinta jornada del grupo III de Primera Nacional disputado en El Alcoraz ante 5.768 espectadores.