Luis Costa: "Todo lo que hago me apasiona, no entiendo la vida de otra manera"

Futbolista, empresario, promotor musical… ¿Con qué cara de su poliédrica figura se queda?

Depende a qué hora del día me pregunte... En mis mañanas, soy empresario y promotor musical. A partir de las 15.30, futbolista en el Brea de Segunda RFEF. E incluso muchas noches acabo siendo analista en Aragón TV.

Esto de seguir jugando con 37 años tiene su aquel...

La edad real está muy relacionada con la ilusión, y la mía por el fútbol sigue intacta desde que empecé a jugar a los cinco años. Todo lo que hago me apasiona, no entiendo la vida de otra manera.

Recuerdo verle de chavalito en el Oliver con David Navarro.

Además de ganar, aprendí cosas para toda la vida. Allí me crucé con David Navarro, sin duda uno de los mejores entrenadores que he tenido. También con Tito García Sanjuán, otro genio.

Lo mejor de lo mejor, amigo…

David me enseñó a amar el fútbol y disfrutarlo de una forma diferente. Venía tres días desde Grañén y mi madre se volvía a Zaragoza.

De Grañén a Zaragoza. ¿Por qué?

Primero, porque mi madre vivía aquí, y era la forma de verme. Y porque el fútbol te ofrece unas experiencias únicas. Después pasé al Balsas Picarral, con Toño Blasco, Miki Álvarez o Joaquín Regalado.

Buen sitio, el Balsas, sí señor.

Luego fui al Almudévar. Su capitán, Dani Martínez, es mi actual entrenador. Y luego, Barbastro. Salí fuera al Ejido, Murcia B, Sangonera, Benicarló y Mahonés. Era 2007 y tuve que regresar a Aragón.

¿Por qué?

Mi abuela Paquita, que junto a mi tía Mari Carmen se hicieron cargo de mí al separarse mis padres cuando yo solo tenía dos años, enfermó de cáncer, y pensé que tenía que estar a su lado.

Hay abuelas y tías que son como madres...

Y tanto. Me llamaron los equipos más importantes de Aragón. Acabé en el San Lorenzo de Ángel Royo. Me quería el Aragón, pero me fichó Lobo Diarte para el Valencia B de Jordi Alba, Isco y Guaita.

¡Guau!

Pero me rompí el cruzado. Pensaba que el fútbol había terminado para mí. Fue traumático.

Pero…

Pero no. Fraga, Monzón, otra vez Barbastro, otra rotura de ligamento cruzado, Sabiñánigo…

Y se introdujo en el laberíntico mundo de la música.

Monté en Huesca la sala El 21. Se ha convertido en una referencia nacional, llegando a ser la segunda sala de conciertos del país, solo superada por la Apolo de Barcelona.

Qué lujo para Huesca y Aragón...

Han pasado artistas como Coque Malla, Amaral, Ariel Rot, Izal, Elefantes, Zahara, Reincidentes… La empresa no ha parado de crecer. Nos ocupamos de programar muchos espacios fuera de la sala y acabamos de presentar festivales como el Aragón Sonoro en Alcañiz o el Brizna en Ayerbe, con Kiko Veneno como cabeza de cartel.

Música fetén, ya lo creo. Pero no olvida el fútbol.

Jugué en mi pueblo, Grañén. Volví al Monzón, fui a la selección de Aragón en 2017 y 2019.

¡A la selección con 35 años!

Ahí estoy. Y una mañana me llamó David Navarro. Me dijo que había soñado que marcaba el gol del ascenso del Tarazona a Segunda B. Y sí, marqué en la final.

¡Ja, ja, ja! ¡Grande, Navarro!

Pasé por el Épila, y ahora en el Brea, el municipio más pequeño de Segunda RFEF, con menos de 2.000 vecinos. No he visto una afición así nunca. Sigo emocionado con lo vivido en Soria la semana pasada. Más de 600 personas nos acompañaron. Alucinante.

También es fino analista. ¿Un juicio del Zaragoza y del Huesca?

El Real Zaragoza tiene un techo salarial bajo. Es difícil aunar la exigencia de la afición y medios con las posibilidades económicas reales. Lo está haciendo bien.

¿Y el Huesca?

Cuenta con uno de los presupuestos más altos de la competición y con una plantilla notable, y no se ha asomado al ‘play off’… Me duele decirlo, pero podría ir mejor.