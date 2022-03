El Barça se atasca en la Europa League y se jugará el pase en Turquía

El Barça se jugará el pase a los cuartos de final de la Europa League en Turquía. El equipo que dirige Xavi no pudo pasar del empate sin goles en el Camp Nou ante el Galatasaray en un partido en el que los culés regalaron la primera parte y en la que el arreón final no fue suficiente para lograr llevar una ventaja al duelo de vuelta. Dembélé, Adama Traoré y Memphis Depay gozaron de las mejores ocasiones de un equipo que se mostró incapaz y que terminó frustrado ante un rival que ya prepara una encerrona para la próxima semana en Estambul.

Un ejercicio de desgaste. Eso es lo que se encontró el Barcelona de inicio en la ida de octavos frente al Galatasaray. El equipo azulgrana saltó al terreno de juego del Camp Nou con varias novedades en el once y con pesos pesados, como Gerard Piqué o Sergio Busquets, en el banquillo. El plan, pese a los cambios, fue el habitual. Los culés realizaron una presión asfixiante en campo contrario, ensancharon el campo gracias a un Adama Traoré omnipresente y comenzaron un asedio que esta vez no dio frutos. Los centros del ex de los 'Wolves' no tenían rematador y apenas un disparo de falta de Memphis Depay fue capaz de inquietar a Iñaki Peña, que en la primera media hora de regreso a casa bien pudo pensar aquello de "hogar, dulce hogar".

Para entonces, el Barça ya había caído de lleno en la trampa de Doménec Torrent. El técnico catalán, conocedor como pocos del ADN culé, formó con un 4-5-1 instalado en muy pocos metros con el que asfixiar la creatividad de Pedri, Frenkie de Jong y compañía. Por si esto fuera poco, el Galatasaray demostró en la primera parte que la presión alta de Xavi no era un problema y que con una buena salida de balón podía desesperar a un Barça que poco a poco se fue contagiando del ritmo lento que su rival quería imprimir al juego hasta llegar al descanso.

Tras la reanudación, Xavi agitó la coctelera. El técnico catalán tenía que hacer en 45 minutos lo que tenía pensado en 90 y apostó por dar entrada a Piqué, Busquets y Dembélé de una tacada con el objetivo de dar un vuelco al partido. Los cambios sentaron bien a un Barcelona que empezó, ahora sí, a iniciar un acoso y derribo contra la portería del Galatasaray. Adama Traoré disparó contra un rival cuando el Camp Nou ya se relamía e Iñaki Peña volvió a intervenir tras un remate de cabeza de Busquets en un saque de esquina. El Barça por fin encontraba los caminos desde los costados. Ahora le faltaba rematar la faena con un gol.

Xavi tenía todavía un as bajo la manga para cumplir esa misión. Aubameyang ingresó en el terreno de juego con media hora por delante y con Dembélé ya ejerciendo como jefe de operaciones. El francés volvió una vez más a pedir el balón y rápido se convirtió en un quebradero de cabeza para todo aquel que osaba interponerse en su camino. De sus botas salieron las mejores ocasiones de un Barça que lo intentó hasta el final, pero que se topó una y otra vez contra el orden del equipo turco, que sueña con la heroica para la vuelta en el Nef Stadyumu.

Ficha técnica

Barcelona, 0 Galatasaray, 0

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo (Piqué, min. 46), Eric Garcia, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Nico (Busquets, min. 46), Pedri, Adama Traoré (Luuk de Jong, min. 80), Memphis Depay (Aubameyang, min. 61) y Ferran Torres (Dembélé, min. 46).

Galatasaray: Iñaki Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kutlu, Antalyali, Babel (Kilinc, min. 61) , Feghouli (Cicaldau, min. 79), Akturkoglu (Baris Yilmaz, min. 92) y Mohamed (Gomis, min. 69).

Árbitro: Benoit Bastien (Francia). Amonestó a Kutlu, Memphis Depay, Antalyali y Jordi Alba.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga Europa, disputado en el Camp Nou ante 61.740 espectadores.