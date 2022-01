Piqué llama "sinvergüenza" al excandidato Freixa en otra riña en redes

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué tildó de "sinvergüenza" al excandidato a la presidencia Toni Freixa después de que este último publicara el 'menú' del futbolista y en una nueva riña entre ambos en las redes sociales.

"Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. El resto todo bien. Y ahora me haré un gintonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza", le dedicó a Piqué a Freixa en las redes.

Un mensaje en respuesta directa a una publicación ya borrada por Freixa, pero vista y replicada por Piqué. "Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crepe con nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando", apuntó el excandidato.

T’has equivocat amb l’entrecot.. era botifarra. La resta tot ok! I ara em faré un gintonic a la teva salut! Ja pots anar borrant els tweets, pocavergonya. pic.twitter.com/tiYHuIw8HQ — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 3, 2022

Y ese especificar 'uno eh, no generalizando' viene de la trifulca previa, cuando Toni Freixa hizo el siguiente comentario en un hilo sobre la renovación de Ousmane Dembélé. "Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mi. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca", comentó Freixa.

Gerard Piqué entró al trapo pidiendo que no generalizara, pues él se bajó su sueldo para que se pudiera inscribir a Memphis Depay o Eric Garcia. "No generalices con el 'así son los jugadores'. Es como si yo dijera 'así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores'", le endosó entonces el central blaugrana a quien optara a la presidencia ganada por Joan Laporta en las últimas elecciones, siendo tercero tras Víctor Font.