Fútbol Emotion Zaragoza cae ante el Levante pese a una buena segunda parte

No ha sido posible. El Fútbol Emotion Zaragoza no ha logrado puntuar contra el Levante UD, a pesar de que en la segunda ha conseguido quedarse a tan solo un gol en el marcador final (4-5). El equipo que dirige David Marín tuvo varias ocasiones para marcar e incluso mejoró en el juego de cinco, pero no fue suficiente para salir del Pabellón Siglo XXI con recompensa.

Con dos ocasiones del conjunto local comenzó la primera parte, además sin buena llegada del conjunto visitante. Con este inicio, llegó el primer gol de los de David Marín desde una jugada de córner, que culminó Jamur. Poco después y en un contraataque del Levante, Tolrá empató el encuentro.

El juego ha seguido intenso en ambas partes, tanto en los locales como en los de Diego Ríos. Pero la alegría en el banquillo zaragozano duró poco: en una de las rápidas jugadas del Levante, Roger deshizo las tablas. Continuaron las oportunidades para los levantinos, como en el minuto 13, cuando Rafa Usín mandó por encima del larguero el disparo de Iván Bernad.

Otras dos ocasiones tuvo Dani Santos, sin embargo, no estuvo acertado de cara a puerta. A pesar de que en los siguientes minutos hubo máxima igualdad, Pedro Toro logró el tercer gol del Levante cuando quedaba menos de un minuto para el descanso. Así se llegó cerró este tiempo.

Partido entre el Fútbol Emotion Zaragoza y el Levante UD. Angel Santamaria Fotografia

El paso por los vestuarios reactivó el partido. El Fútbol Emotion tuvo una oportunidad de jugada de estrategia, después de que Juan José cometiese mano al borde del área. No obstante, no fue hasta la siguiente acción cuando llegó el gol que recortaba distancias. Jamur, de nuevo, fue el encargado de disparar y anotar de esta forma su doblete.

Tras esto, Óscar Villanueva lo intentó con un disparo lejano que hizo que Fede se empleara a fondo. Gran igualdad y sin ocasiones claras fueron la tónica de los siguientes minutos. Tras un tramo del encuentro muy intenso, Gallo logró marcar el cuarto gol del conjunto visitante y aumentar todavía más la distancia. Segundos después, Rafa Usín marcó el quinto en una rápida jugada.

Cuando el Levante ya había acumulado cinco faltas, Jamur volvió a ser el protagonista del encuentro: marcó desde el punto de doble penalti y volvió a meter a su equipo en el partido. En este momento del encuentro, David Marín sacó a Jamur con la camiseta de portero para hacer su juego de cinco. Tras buenas combinaciones de Fútbol Emotion, Juanqui logró marcar el cuarto gol. A falta de cuatro minutos para el final, con ambos equipos al límite de faltas, El Levante UD logró la oportunidad de poner tierra de por medio con un doble penalti, pero Rivillos no acertó.

Tan solo un minuto después, el colegiado señaló falta de Juanqui y Tolrá volvió a desaprovechar la oportunidad, así que el Levanto sumó un nuevo tanto. Los aragoneses lo siguieron intentando, pero Fede y la defensa lo impidieron.

A falta de menos de un minuto, el Levante volvió a tener la oportunidad desde el doble penalti, una ocasión que volvió a detener Iván Bernad. A pesar de que lo intentó de nuevo el conjunto zaragozano con la formación de cinco, se fue de vacío. De esta manera, acabó el partido sin puntuar el Fútbol Emotion. El encuentro deja mal sabor de boca después de una muy buena segunda parte, aunque ahora tienen una semana de descanso que vendrá bien al conjunto.

Ficha técnica

Fútbol Emotion Zaragoza : Iván Bernad, Adri Ortego, Jamur, Dian Luka, Óscar Villanueva –cinco inicial-, Dani Álvarez, Juanqui, Alberto Inés, Piqueras, Óscar Andreu, Aarón Hernández y Dani Santos.

Levante UD : Fede, Maxi, Rivillos, Hamza, Toro -cinco inicial-, Rafa Usín, Marc Tolrá, Gallo, Roger Serrano, Juan José Caro, Cayetano Catalán y Carles Rodos Santos.

Goles : 1-0, m.5: Jamur. 1-1, m.6: Marc Tolrá. 1-2, m.9: Roger. 1-3, 20: Pedro Toro. 2-3, m.23: Jamur. 2-4, m.31: Gallo. 2-5, m.31: Rafa Usín. 3-5, m.33: Jamur. 4-5, m.35: Juanqui.

Árbitros : Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador.