España jugará en Zaragoza en 2022 en el centenario de la Federación Aragonesa

La selección española absoluta de fútbol, que el pasado domingo consiguió la clasificación para el Mundial de Catar tras superar a Suecia, jugará en Zaragoza en 2022 con motivo del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF). El proyecto ha recibido un impulso notable en las últimas semanas, e incluso la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha emitido un informe favorable para que la Roja visite por fin la capital aragonesa. Además, el presidente de la RFEF de fútbol, Luis Rubiales, se desplazará la próxima semana a Zaragoza para entrevistarse con Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, y Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. De esta forma, se pretende dar un empujón definitivo al encuentro internacional, uno de los principales actos programados en el calendario del centenario de la FAF.

El esperado regreso de la selección absoluta a Zaragoza está subordinado a que el estadio de La Romareda cumpla los mínimos requisitos exigibles en un partido de competición internacional. Hay que subrayar que el encuentro sería de carácter amistoso frente a otra selección por determinar, pues España disputó su último choque oficial el pasado domingo ante Suecia. Sin necesidad de acudir a la repesca, todas las citas de la selección que gestiona Luis Enrique a partir de ahora serán preparatorias. En este momento, en el boceto que se maneja, habría dos fechas hábiles para celebrar el encuentro en Zaragoza, posiblemente en marco las dos, o una en marzo y otra en junio. Una de esas dos fechas sería cubierta por el partido en La Romareda.

Desde el 27 de junio de 2003 (0-1 ante Grecia), la Roja no juega en Zaragoza. Con inmenso dolor, la capital aragonesa no ha podido albergar ningún encuentro, ni oficial ni amistoso, de esa selección española que desde 2008, con la Eurocopa de Alemania, ha gobernado el mundo. Una verdadera lástima para una ciudad y una tierra que sienten en lo más profundo de su ser al equipo de todos los españoles. Detrás de esta ausencia, descansa como motivo esencial las carencias de su viejo campo de La Romareda, una necesidad evidente para la ciudad que queda sintetizada en este paréntesis de 18 años. Ni la presencia de la selección que enamoró al planeta fútbol con Luis Aragonés, Vicente del Bosque y ahora Luis Enrique Martínez; ni tampoco ninguna final de Copa del Rey desde esa fecha, desde 2003, pese a estar estratégicamente situada en España. Todo eso se ha perdido Zaragoza por no disponer de un estadio como una ciudad de su dimensión merece.

Antes, la selección absoluta española jugó un amistoso el 20 de noviembre de 1985 ante Austria (0-0). También, en partido oficial clasificatorio para la Eurocopa de Francia 1984, el 27 de abril de 1983 ante Eire (2-0), con goles de Carlos Santillana y Poli Rincón. El primer partido de España en La Romareda fue el 28 de octubre de 1970, ante Gracia (2-1), con goles de Luis Aragonés y Quini. Mucho tiempo atrás, el 14 de abril de 1929, en Torrero, España goleó a Francia (8-1), en su primera cita en la capital aragonesa. Marcaron Paco Bienzobas (2), Gaspar Rubio (4) y Severiano Goiburu (2).

Ahora ha llegado el momento del regreso. El acercamiento entre la RFEF y la FAF, entre Luis Rubiales y Óscar Fle, mucho más en el centenario de la federación aragonesa, construye un nuevo escenario. España volverá a Zaragoza y para ello deberá actualizarse La Romareda para cumplir los requisitos mínimos para la disputa del encuentro del centenario de la FAF. Después, y no tardando mucho, habrá que asumir otros retos que ni la ciudad de Zaragoza ni el fútbol aragonés pueden dejar pasar. La candidatura de España para la organización junto con Portugal del Mundial de 2030 es un hecho que cada vez toma una forma más real y creíble. Zaragoza, quinta ciudad más poblada de España, puede y debe estar en esa cita, el gran escaparate del deporte mundial junto a los Juegos. Antes, mucho antes, tiene que contar con un estadio acorde con el evento. España, la selección española, el Mundial 2030, también pueden ayudar a esa gran necesidad de Zaragoza y del Real Zaragoza. Antes, en 2022, el centenario de la FAF.