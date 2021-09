Marcio, de Wembley a Monzón

De Wembley al Isidro Calderón de Monzón, todo es fútbol. De élite, de vanguardia mundial, en uno de los estadios míticos del planeta fútbol. Y de regional aragonesa, de Tercera División, en uno de los campos de más solera en Aragón. Ese recorrido, tan largo y tan corto (reitero, todo es fútbol), lo ha recorrido Marcio Vieira, futbolista del Atlético de Monzón que también defiende la camiseta de la selección de Andorra. El domingo pasado, Andorra se midió con Inglaterra en Londres. Hoy, el Monzón visitará al Binéfar en Los Olmos. Esto es un abismo, pero sigue siendo fútbol.

Explica el itinerario Marcio Vieira. Su peripecia vital, por supuesto, casa con tan singular viaje. "Nací en Andorra en 1984. Mis padres son portugueses y fueron a trabajar allí. Y allí viví hasta los 12 años, cuando mis padres regresaron a Portugal, cerca de Oporto", explica sobre sus orígenes Marcio, que comenzó a jugar al fútbol en Portugal. "Me gustaba mucho el fútbol. Me fichó el FC Marco, en Portugal, y comencé a destacar. En 2006 llegué a España para jugar en Ibiza. Un año después, fiché por el Teruel, que entonces lo entrenaba Emilio Larraz. Y en 2008 firmé por el Monzón, y aquí sigo 14 años después", detalló. Con la selección de Andorra también ha acumulado un rico historial. "Me llamaron cuando era seleccionador David Rodrigo, hace 16 años. Ahora nos entrena Koldo Álvarez. En todo este tiempo, he sido 106 veces internacional. En el mundo no hay muchos futbolistas que sumen más de cien internacionalidades...", prosigue. El pequeño país pirenaico hace lo que puede en las competiciones europeas. "Sabemos nuestras limitaciones. Siempre recordaremos la victoria de hace unos años ante Hungría, o ante Moldavia, o las veces que le ganamos a San Marino, o cuando casi empatamos en Turquía. Esta semana también ha sido muy bonita. Después de ganarle a San Marino, visitamos Wembley. Inglaterra nos ganó 4-0, pero en el minuto 70 solo perdíamos por un gol... Después, viajamos al Puskas Arena de Budapest, donde perdimos por 2-1 con Hungría. Al final, terminaron pidiendo la hora y el VAR nos anuló un gol por fuera de juego"», narra.

Y, tras pasar por Londres y Budapest, de vuelta a Monzón para preparar el derbi altoaragonés de hoy en el campo del Binéfar: "En Monzón me encuentro fenomenal. Además de jugar, coordino el fútbol base. Tenemos una gran cantera, con más de 350 niños. A ver si alguno llega... Y a ver si hoy ganamos en Binéfar. Será un partido de rivalidad, muy bonito, como muy bonito es el fútbol".