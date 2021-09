Alejandro Francés debuta con la selección española sub-21

La selección española sub-21 se impuso este viernes a Rusia (4-1), en el primer partido de clasificación para el Europeo 2023, en un encuentro en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Agalarov tras una mala cesión de Juan Miranda a Arnau Tenas y que logró dar la vuelta al ritmo que marcó Yeremy Pino con una exhibición, dos goles y dos asistencias a Fer Niño, autor también de un doblete.

El Real Zaragoza aporta tres futbolistas, aunque solamente uno de ellos –Alejandro Francés– formó parte del equipo titular. El defensa jugó en el centro de la zaga junto al valencianista Hugo Guillamón, con Sergio Carreira y Juan Miranda en los laterales. Fue el estreno de Francés con la sub-21, ya que, aunque había sido convocado para la fase final del pasado Campeonato de Europa de la categoría, aún no había debutado. Por su parte, los zaragocistas Francho e Iván Azón acudían por primera vez a una convocatoria de la sub-21, pero se quedaron sin jugar. El centrocampista permaneció en el banquillo y no saltó al campo, mientras que el delantero presenció el partido desde la grada tras no haber entrado en la convocatoria final de Luis de la Fuente. El atacante zaragocista fue uno de los descartes junto a Joan García y Nico Melamed.

España se encomendó a Yeremy Pino para reponerse del error que les costó el 0-1. Juan Miranda, en el minuto 10, cedió demasiado fuerte el balón a Arnau Tenas, que no lo pudo controlar y propició que Agalarov adelantara a Rusia a puerta vacía. Pero España solo tardó tres minutos en reaccionar. Balones a Yeremy, era la fórmula. Y en uno de esos centros tan ensayados, Fer Niño empató.

Luis de la Fuente puso más carne en el asador en el entretiempo metiendo a Ander Barrenetxea por Roberto López, lo que hizo que Yeremy Pino centrara su posición y encontrara el gol, poco de lo que le falta añadir a su juego para ser un futbolista de élite. Solo tiene 18 años. Un disparo duro desde la frontal del jugador del Villarreal que vio tarde el guardameta Budachev certificó la remontada. Todo propiciado también por la recuperación de Bryan Gil. Y España no quiso más sorpresas.

La conexión de la cantera del Villarreal volvió a dar sus frutos. Un mago necesita un ayudante para sus trucos y la dupla Yeremy-Niño funcionó de nuevo. Pase filtrado entre centrales, al espacio, y el delantero cedido en el Mallorca recortó al portero ruso para certificar su doblete. Dejó su sitio a Jon Karrikaburu, la gran irrupción en ataque, que ya es decir, de la cantera de la Real Sociedad. Muchas miradas puestas en él a sus 18 años y nada más salir al campo demostró que tiene la portería entre ceja y ceja; con dos disparos rapidísimos que bien pudieron suponer su estreno. Pero el partido lo cerró Yeremy Pino con su segundo tanto de la noche.

Ficha técnica

España (4): Arnau Tenas; Carreira (Guille Rosas, 80), Francés, Guillamón, Miranda; Unai Vencedor, Turrientes (Blanco, 71); Yeremy, Roberto López (Barrenetxea, 46), Bryan Gil (Nico Williams, 80); y Fer Niño (Karrikaburu, 60).

Rusia (1): Budachev; Bozhenov (Stepanov, 71), Prokhin, Litvinov, Khotulev, Khlusevich; Maradishvili (Klimov, 77), Umyarov, Ignatov (Prustev, 58); Karapuzov (Sevikyan, 58) y Agalarov (Suleymanov, 71).

Goles: 0-1, min. 10: Agalarov. 1-1, min. 13: Fer Niño. 2-1, min. 47: Yeremy Pino. 3-1, min. 54: Fer Niño. 4-1, min. 86: Yeremy Pino.

Árbitro: Nathan Verboomen (Bélgica). Amonestó a Guillamón, Roberto López y Carreira por parte de España y a Khlusevich, Umyarov y Litvinov en Rusia.

Incidencias: Primer partido de clasificación para el Europeo sub-21, que se disputará en 2023 en Georgia y Rumanía. El duelo se celebró en el Francisco de la Hera de Badajoz ante 2.000 espectadores.