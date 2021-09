España pierde la cabeza en Suecia

Septiembre no es tradicionalmente un buen mes para España, y si no que se lo recuerden por ejemplo a los antiguos combinados de Vicente Miera o Javier Clemente con las sonrojantes derrotas históricas en Islandia y Chipre, pero no caben excusas. La Roja perdió en Suecia, obviamente un rival de mucha más enjundia que los citados, porque atrás es muy vulnerable y, además, esta vez hubo centrocampistas como Busquets y Koke que no estuvieron a su altura y fueron un desastre en las pérdidas de balón.

Hizo cosas bien en ataque el grupo de Luis Enrique en un feudo hostil, donde España jamás derrotó a los vikingos, pero fue incapaz de manejar un partido que enseguida se le puso a favor con un gran gol del debutante Carlos Soler. Dominó España, pero se jugó casi siempre a lo que quisieron los nórdicos. Parece mentira pero se le complica el Mundial de Catar a España porque solo accede de forma directa el líder de grupo y Suecia es líder con un partido menos y depende de sí misma. Toca remar, y a contracorriente.

Como ya ocurrió durante la Eurocopa, esta valiente España de Luis Enrique muestra una doble cara: es vistosa, vertical a veces y generadora de buen fútbol de medio del campo hacia adelante, pero también es muy endeble a la hora de defender. Por su estilo, por la presión alta y también por la falta de contundencia de jugadores como Eric García. El catalán es notable en la salida de balón, virtud que premian tanto Luis Enrique en la selección como Ronald Koeman en el Barça, pero un central blandito nunca será un gran defensa.

En Solna, el ex del City, Laporte y hasta Azpilicueta sufrieron mucho con Dejan Kulusevski, delantero nórdico de sangre balcánica que no estuvo en la Eurocopa por la covid y por algo milita en la Juventus. Tiene apenas 21 años, pero tanto él como el realista Isak y el centrocampista Forsberg generaron incertidumbre cada vez que Suecia robó, pudo correr al contragolpe o disfrutó de acciones de estrategia.

Comenzó de maravilla España, con un juego coral, sinfónico y acciones a uno o dos toques para descerrajar al combinado de Jan Anderson. La rapidísima circulación de balón, la versatilidad de sus jugadores ofensivos y los grandes movimientos de Ferran y el debutante Carlos Soler, eran una delicia. Llegó así muy pronto el gol, magnífico por la combinación, larga y precisa, y la culminación del jugador valencianista de remate cruzado a bote pronto. A diferencia de lo ocurrido en La Cartuja, recién iniciado el choque La Roja sorprendía a los vikingos. La noche otoñal de Solna se encarrilaba bien.

España, sin embargo, insistió en el defecto, también evidenciado durante el Europeo, de no saber manejarse en ventaja. Esta vez, se relajó de inmediato. Un error imperdonable. Nada más sacar de centro, Isak aprovechó la falta de tensión general, la indecisión española y un mal pase hacia atrás de Soler que iba dirigido a Eric pero intentó interceptar Busquets y cometió un error grosero. Con un disparo cruzado desde la frontal del área, más sutil que violento, el delantero 'txuri-urdin' igualaba la contienda.

Vuelta a empezar, pero con más moral para los locales y dudas en los españoles. Hasta el descanso, manejó mucho más el balón el combinado visitante, mantuvo un ritmo bastante alto para estas alturas de curso, pero ya no generó tantos desajustes en su rival, que dejó de sufrir sobre todo por el lado izquierdo que ocupaban el central Helander y el lateral sevillista Augustinsson. Aceptable Morata bajando a desahogar y mucho menos protagonismo de Gerard Moreno por el costado izquierdo.

Pérdidas absurdas

Atrás, demasiados riesgos, con pérdidas de balón absurdas en la salida de los jugadores con más peso. Menos mal que Unai Simon estuvo soberbio en una intervención con el pie, en plan portero de balonmano, y abortó una ocasión pintiparada. En el otro área, pidió Ferran con ahínco un penalti por agarrón, pero un árbitro inglés siempre permite más los contactos.

Tras la reanudación, Luis Enrique modificó la posición de Gerard Moreno y le ubicó por la derecha, con Ferran al otro lado. Pintaba bien el panorama, Olsen salvó un gol de Morata que España ya festejaba, pero de nuevo otro error defensivo condenó a La Roja. Saque de esquina fatal defendido, enorme maniobra de Kulusevski que dejó en mal lugar a Azpilicueta, asistencia perfecta y definición de Claesson por el palo más próximo de Unai.

Se lesionó Gerard de nuevo con la selección y entró Adama, un tren, algo diferente. El extremo Wolverhampton, que quizá debió tener más protagonismo en la Eurocopa cuando las piernas de los rivales ya flaqueaban, salió muy bien al campo y prontó creó tres acciones peligrosas por su velocidad, potencia y verticalidad. Pero los escandinavos se sentían cómodos en ese tipo de partidos y mostraban la virtud de dar siempre sensación de riesgo en las contras. Menos mal que a Isak le sobra calidad pero la falta colmillo. Buscó más mordiente Lucho con la doble incorporación de Llorente y Sarabia, pero no hubo forma. Bajonazo tras una Eurocopa que invitaba el optimismo.

Ficha ténica:

Suecia: Olsen, Krafth, Helander, Lindelof, Augustinsson, Claesson, Olsson, Ekdal (Cajuste, min. 69), Forsberg (Svanberg, min. 94), Isak (Thelin, min. 85) y Kulusevski (Quaison, min. 85).

España: Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba, Soler (Brais Méndez, min. 85), Busquets (Rodri, min. 85), Koke (Marcos Llorente, min. 75), Ferran Torres, Morata (Sarabia, min. 75) y Gerard Moreno (Adama Traoré, min. 64).

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Mostró amarilla a Kulusevski, Jordi Alba, Laporte y Krafth.

Goles: 0-1: min. 4, Carlos Soler. 1-1: min. 5, Isak. 1-2: min. 57, Claesson.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, disputado en el Friends Arena de Solna ante unos 17.000 espectadores.