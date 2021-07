David Valero: "Di pedales como si no hubiera un mañana y jugué mis cartas"

El ciclista español David Valero ha asegurado tras lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en la modalidad de XCO (Cross Country Olímpico) de bicicleta de montaña, que dedica la gesta "a toda España" tras recibir el apoyo previo y posterior a subir al podio olímpico.

"Me gustaría dedicar esta medalla a toda España y agradecer todos los ánimos que hemos recibido estos días. Me acuerdo mucho de toda la gente del ciclismo y de quienes me apoyado en esta larga trayectoria", manifestó en declaraciones facilitadas por la RFEC.

Poco después, en rueda de prensa y empezando a asimilar el bronce, aseguró que no pudo "parar de llorar" tras cruzar la meta. "Ha sido un cúmulo de emociones al terminar. Todavía no soy consciente de haber ganado un bronce en los Juegos Olímpicos, he hablado con mi mujer y con Carlos Coloma. Estamos un poco incomunicados pero iré poniéndome al día poco a poco y podré analizar la carrera", apuntó.

"El calor y la humedad ha jugado a mi favor, soy del sur de España y ha ayudado. Al final tenía a pocos segundos la medalla, me dije de pensar en mi hijo y familia y empecé a darle a los pedales como si no hubiera un mañana. Enganché al grupo de la medalla de bronce y jugué mis cartas", comentó el ciclista granadino.

Una buena estrategia y mentalidad hecha, en parte, en los últimos tiempos al lado de Carlos Coloma, quien fuera bronce en Río 2016 y ahora entrenador de Valero. "Este año hice un gran cambio, en general, y cambié de equipo porque llevaba un tiempo estancado y acomodado. Buscaba motivación y el cambio me vino bien, busqué nuevos retos y sacrificios y desde mayo tuve una progresión en las carreras de Copa del Mundo para llegar aquí en las mejores condiciones. Ha salido todo a relucir de cara a este gran día", argumentó.

Tras superar al suizo Nino Schurter

"Quizá no esté siempre entre los favoritos pero cuando me marco un día para estar bien, suelo estar bien. Me respetan y saben que si un día me ven delante, algún calentamiento de cabeza les puedo dar", manifestó sobre qué fue para él llegar al podio olímpico sin ser candidato firme antes de la prueba.

Además, fue bronce gracias a superar a un ocho veces campeón del mundo de la especialidad como el suizo Nino Schurter. "Cuando vi delante a Nino me vino el mano a mano de 2017, en una Copa del Mundo que fue muy bonito y se llevó la victoria en República Checa, por escasos 30 segundos. Hoy, cuando lo he visto, he dicho 'hoy me toca a mí' y he podido atacarle y al final he podido soltarle", celebró.

"Ha sido un largo camino para poder llegar a estos Juegos, ha sido increíble. Y el apoyo de darnos tranquilidad en estos años de incertidumbre y la motivación ayuda. Gracias por todo, y por dejarnos disfrutar de un sueño que se cumple hoy. Después de Río tenía en mente hacer algo importante en Tokio, no es fácil pero sale después de muchos años de trabajo y sacrificio. La recompensa es inmensa", reconoció, a nivel personal, sobre qué significa ganar.

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, celebró la medalla. "Te doy la enhorabuena de corazón. La montaña nos ha dado muchas medallas en Juegos, es la cuarta tras las de Fullana, Hermida y la de tu actual entrenador Carlos Coloma. Enhorabuena por tu actuación, por la medalla, y por una trayectoria muy larga en la que has luchado mucho para llegar aquí. Y la competición, con la fortuna y tu trabajo, te recompensa con la medalla", le dedicó al de Baza.