¿Lanzar el primer penalti en la tanda sube las opciones de victoria?

En la Eurocopa se han celebrado hasta ahora tres tandas de penaltis y siempre han ganado las selecciones que han tirado primero. Ocurrió en el Suiza-Francia, España-Suiza e Italia-España. Los que abrieron el fuego acabaron llevándose el partido. Después de la derrota contra la 'Azzurra', lo denunció Gerard Piqué en las redes sociales. "No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Euro como en la Copa América las haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja". El central se equivoca en algo: su teoría se cumple con el Uruguay-Colombia, pero no con el Paraguay-Perú y Argentina-Colombia.

En cualquier caso, parece que la secuencia de tiro favorece al conjunto que abre la tanda. Al menos así lo aseguran varios estudios, que sostienen que el equipo que lanza la primera pena máxima tiene un 60% de posibilidades de ganar. Es un porcentaje elevado si se tiene en cuenta que se trata de un ejercicio presidido por la igualdad. Pero el consenso no es total y también hay trabajos que rebajan esta cifra al 51%. Por otro lado, un análisis de 204 disparos desde los 11 metros revela que, si un jugador lanza un penalti decisivo sabiendo que en el caso de marcar sella la eliminatoria, lo logra el 93% de las veces. Pero si el fallo da lugar a la eliminación solo el 44% de tiros acaban en goles.