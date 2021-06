España afronta ante Eslovaquia su primera final en la Eurocopa

La selección española de fútbol buscará este miércoles (18.00/Telecinco) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla sumar su primera victoria en la Eurocopa 2020, una obligación que tiene ante Eslovaquia en su duelo final del Grupo E para no correr el riesgo de caer eliminada contra todo pronóstico.

España llega al último partido de la fase de grupos del torneo continental sin haber hecho los deberes. Tras sus empates ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1), el combinado que dirige Luis Enrique Martínez llega a este encuentro todavía dependiendo de sí mismo, pero con la presión añadida de que sólo le vale un triunfo ante un rival al que le valdrá seguramente un punto.

La tricampeona de Europa no ha dejado buenas sensaciones en sus dos primeros partidos, con buenos primeros 45 minutos ante los suecos que no tuvieron continuación y que tampoco se pudieron repetir en exceso ante los polacos, donde el nivel futbolístico del equipo bajó un peldaño, aunque de no haber fallado Gerard Moreno un penalti quizá se podría estar hablando de otra situación.

Por ello, la 'Roja' busca su mejor versión en el primer momento de la verdad en el torneo, que llega antes de lo previsto y que ha dado al choque el tinte ya de octavo de final anticipado. Si gana, no dependería de nadie e incluso podría ser primera si Suecia no puede con Polonia, mientras que si empata, necesitará que los polacos no ganen para no quedar eliminada y pasaría como tercera, ya que tiene mejor 'average' que Ucrania y Finlandia.

Cuentas aparte, Luis Enrique debe decidir como maneja este partido ante un combinado eslovaco que con toda probabilidad se refugiará atrás para aguantar todo lo posible, apoyado en su físico, una arma más en un choque donde se esperan temperaturas rondando los 30 grados, una dificultad más si el partido se hace demasiado 'largo'.

Por ello, es posible que el seleccionador introduzca cambios para tener la mayor frescura de inicio para dotar de mejor ritmo ofensivo a una posesión que se presume mayoritaria y para buscar los pocos huecos que Eslovaquia dejará por el centro y entre líneas, donde pretenderá cortocircuitar el juego español, más necesitado de buenas incorporaciones por los costados y de mejorar sus prestaciones ofensivas para hacer un gol rápido que le dé tranquilidad y confianza.

Vuelve Busquets

En este sentido, la principal novedad en el once será la vuelta de Sergio Busquets, que descansó ante Polonia pese a haber pasado el coronavirus. El de la Badia llevará la manija de la presión y la posesión, aunque está por ver quienes serán sus socios, con buenas opciones para Thiago y Fabián Ruiz de relevar a Koke y Pedri, titulares en los dos primeros partidos. Arriba, Álvaro Morata, autor del único gol de España en esta EURO 2020, tiene visos de seguir siendo el '9' y lo más seguro es que junto a él repita Gerard Moreno, que querrá quitarse la espina del penalti fallado el pasado sábado, mientras que Sarabia, Ferran Torres y Oyarzabal pugnarían por el puesto restante en el tridente ofensivo.

Finalmente, en una defensa que ha dejado alguna duda pese a que no ha concedido demasiado, la principal novedad podría venir en el lateral derecho con la entrada de César Azpilicueta en lugar de Marcos Llorente, aunque el navarro es menos 'ofensivo' que el madrileño.

Por su parte, Eslovaquia no variará mucho sobre lo que ha podido ofrecer durante esta Eurocopa, donde empezó bien con su victoria ante Polonia (1-2) y donde dejó una imagen más discreta en su derrota ante Suecia (1-0).

El primer triunfo le dio tres valiosos puntos cuando se le consideraba el rival teóricamente más sencillo y que le permiten llegar a este último partido con opciones de clasificarse, lo que se garantizaría con el empate, y de hasta ser primera, una opción esta que pasa por dar la campanada y derrotar a España, y esperar que Suecia no lo haga.

Sin embargo, aunque en una situación diferente ya que jugaba con el apoyo de su público, el combinado eslovaco ya sorprendió (2-1) a la 'Roja' en octubre de 2014, lo que supuso la primera derrota española en una fase de clasificación desde octubre de 2006. Y de aquella victoria, aún siguen Hamsik, el gran referente y 'motor' del equipo, Pekarik, Hubocan, Mak y Kucka, entre otros, mientras que Busquets, Jordi Alba, Koke, Azpilicueta y De Gea estaban en el bando español.