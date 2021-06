Visto bueno a la vacuna de la selección: lo hará el Ejército y los jugadores recibirán dosis de Pfizer

La selección española de fútbol recibirá esta tarde, según han informado varios medios de comunicación, el visto bueno para su vacunación de cara a la Eurocopa que arranca este viernes. Los jugadores, técnicos y auxiliares tendrán la luz verde esta tarde, después del Consejo Interterritorial de Salud en el que las comunidades autónomas y el Gobierno discuten acerca de las medidas de control de la pandemia de coronavirus.

Después de los positivos de Sergio Busquets y Diego Llorente, el temor de un brote más numeroso que deje a más futbolistas fuera de la Eurocopa se ha instalado en la concentración, ahora en cuarentena. Después de las desavenencias de las últimas horas entre la RFEF y el Ministerio de Sanidad sobre la conveniencia de vacunar de urgencia a los jugadores, según La Sexta, el Consejo Interterritorial ha sido informado de la decisión de inocular la vacuna debido al riesgo de descalificación de la selección en el torneo y el interés nacional que representa el equipo en un campeonato internacional.

El debate sobre la vacunación de la selección consta en el orden del día del Consejo Interterritorial, que además discutirá otros asuntos sobre el último documento de Sanidad que elimina las restricciones a la hostelería y permite la apertura de ocio nocturno en un nivel medio de riesgo.

El Ejército y Pfizer

Fuentes del Ministerio de Sanidad han añadido que se ha aplicado el mismo protocolo que con el equipo olímpico, que también fue fruto de la colaboración de los departamentos de Defensa, Sanidad y Cultura y Deporte. La vacunación de la selección ha sido una petición del Ministerio de Cultura y Deportes por tratarse de "algo excepcional". Será el Ejército el que vacune a la cincuentena de miembros de la expedición española a la Eurocopa y lo hará, al parecer, con dosis de Pfizer.

Cuando faltan seis días para el debut de España en la Eurocopa, la Comisión de Salud Pública optó este martes por no pronunciarse en el asunto, pese a que lo tenía en el orden del día, por considerar que no es de su competencia.

Mientras, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha opinado que las Comunidades Autónomas no tienen nada que decir sobre la vacunación de la selección española de fútbol sino que es una cuestión que corresponde al Ministerio de Sanidad junto con el Consejo Superior de Deportes.

Puig ha manifestado que no se iba a pronunciar sobre este asunto al ser preguntado en Oropesa del Mar (Castellón), dado que no se dispone de la suficiente información y es una cuestión que no corresponde a las comunidades autónomas.

Ha señalado que en otras ocasiones, las decisiones sobre el deporte profesional las ha tomado el Ministerio, que es el que tiene que decidir al respecto junto con el Consejo Superior de Deportes.