Atlético y Real Madrid se jugarán el título en la última jornada

4-2

Festín del Alavés para seguir en Primera una temporada más

El Deportivo Alavés seguirá en Primera División una temporada después de conseguir un triunfo por 4-2 y darse un festín de goles ante el Granada en un duelo correspondiente a la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander, que confirmó el gran final de competición que firmó el conjunto vitoriano desde que llegó Javier Calleja.

Con esta victoria, los vitorianos alcanzaron los 38 puntos, suficientes para firmar la permanencia en el año de su centenario por sexta temporada consecutiva, mientras que el Granada no pudo poner oposición a un gran partido del Glorioso.

Los goles de Pere Pons y Rubén Duarte en los primeros 20 minutos del partido encarrilaron el duelo para los babazorros en un arranque muy bueno de los de Javi Calleja, pero el Granada, que no se prodigó mucho en ataque logró la igualada, con un gol de Jorge Molina antes del descanso y otro de Antonio Puertas en el minuto 63.

A pesar de todo, los vitorianos no se vinieron abajo y a los tres minutos, Joselu Mato rompió la igualada tras un buen pase de Víctor Laguardia. La fiesta de los vascos la culminó Luis Rioja para certificar su gran momento.